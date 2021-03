La Comisión Europea envió esta semana una delegación de inspectores a España para examinar la situación de las cuentas públicas y aclarar los motivos de la desviación presupuestaria de 2011, después de que el nuevo Gobierno anunciara que el déficit público se situó el año pasado en el 8,5%, en lugar del 6% pactado con la UE. Así lo ha confirmado el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj, a varias agencias.

"Técnicos de la Comisión Europea llegaron el miércoles a Madrid para una visita de dos días que tenía como objeto intercambiar información con las autoridades españolas sobre la situación de las cuentas públicas", han explicado fuentes de la Comisión Europea a RTVE.es, que han señalado que "es una visita regular que se realiza a todos los países que tienen abierto un proceso por déficit excesivo".

Fuentes del Ministerio de Economía también han confirmado la llegada de los comunitarios y han reconocido a RTVE.es que "esencialmente se ha analizado el desvío del déficit español del 6 al 8,51% en 2011".

Altafaj ha aclarado en Bruselas que el envío de la misión "no es por dudas" que pudieran tener con el déficit español, "no es el caso", ha afirmado posteriormente el portavoz durante una conferencia de prensa, ya que la CE "no tiene razones para dudar de la fiabilidad de las cifras de déficit dadas por España".

España "es uno de los 24 Estados miembros (de la UE) que tienen un procedimiento de déficit excesivo", ha insistido Altafaj, quien ha señalado que el horizonte vinculante de déficit público es "el 3% en 2013".

"En el caso de España se recabará información también de la recientemente aprobada reforma laboral, de su aplicación y de los planes de presupuesto de 2012", ha explicado el portavoz, que también ha indicado que estas "misiones regulares a nivel técnico también sirven para preparar las previsiones de la CE. Las próximas en publicarse serán las de primavera.



El Ejecutivo comunitario ha pedido al Gobierno explicaciones sobre los motivos del desvío presupuestario, en particular, si responde a razones puntuales o estructurales y si debe atribuirse a la administración central o fundamentalmente a las comunidades autónomas.

España informa con "transparencia" La Comisión se ha quejado de que las cifras sobre el déficit español "están cambiando continuamente". "En noviembre pasado se nos decía que el déficit podría estar entre el 6 y el 7%, a finales de año se nos decía que había una desviación que podía ser de dos puntos y hace apenas unos días esta desviación se convertía en dos puntos y medio", señaló el portavoz comunitario el pasado lunes. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo ha informado con la mayor transparencia a la delegación de la CE sobre los datos presupuestarios de 2011 y les ha trasladado las "importantes" reformas que está llevando a cabo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha subrayado que el Gobierno informa a la CE porque quiere "poner en orden" las cuentas de 2011 y ha añadido que muestra la actitud del Gobierno de ser "sincero, realista, y de fortalecer la confianza que puede volver a generar el país". En este sentido, ha asegurado que al Ejecutivo le importa mucho trasladar fuera "que aquí hay un Gobierno que hará las cosas de otra manera y que es austero, y que va a elaborar unos presupuestos reales y realistas". Sin embargo, el PSOE ha asegurado que Bruselas está investigando en Madrid porque "sospecha" que las cifras de déficit han podido ser infladas.

El polémico calendario de los presupuestos "Se está perdiendo credibilidad en Europa, algo que se aprecia con la subida de la prima de riesgo española por encima de la italiana", ha señalado la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro.



La situación presupuestaria en España se debatirá probablemente en la reunión de ministros de Economía de la eurozona y de la UE que se celebra el 12 y 13 de marzo. En el Ejecutivo comunitario ha causado malestar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciara unilateralmente que el nuevo objetivo de déficit para 2012 es el 5,8%, en lugar del 4,4% pactado on Bruselas. Su presidente, José Manuel Durao Barroso, ha dejado claro que no relajará el déficit para España hasta conocer los motivos del desvío de 2011 y los nuevos recortes incluidos en los presupuestos generales que se presentarán el próximo 30 de marzo. "España tiene que explicar de forma muy clara porque se ha desviado tanto el déficit y presentar el presupuesto para 2012, que a estas alturas del año todavía no lo conocemos", han señalado fuentes de la Comisión a RTVE.es.