El Consejo de Ministros aprobará este viernes un código de buenas prácticas dirigido a entidades financieras, que incluirá la posibilidad de que las familias con todos sus miembros en paro puedan evitar el desahucio de sus viviendas, si su valor no supera los 200.000 euros, siempre que las entidades que concedieron sus hipotecas se adhieran a él.

La iniciativa se incluye en el decreto ley de medidas urgentes en materia de ejecuciones hipotecarias para abordar el problema social de los desahucios en las personas con riesgo de exclusión social, de forma que el texto del código de buenas prácticas, según fuentes del Ministerio de Economía citadas por Efe, establecerá las condiciones que deben cumplir las familias para que se las considere bajo el riesgo de exclusión y poder evitar el desahucio por impago.

La primera condición para que el código de buenas prácticas se pueda aplicar, según las mismas fuentes a las que cita Efe, será que la vivienda sea la primera y única que posee la familia, que deberá tener todos sus miembros en paro o sin ningún tipo de renta por actividad económica. Además, la cuota hipotecaria deberá ser superior al 80 % de los ingresos netos del conjunto de la familia.

Otro de los factores determinantes para evitar el desahucio será que el valor de la vivienda afectada se situará entre 120.000 y 200.000 euros, según el tamaño del municipio.

Está previsto que el decreto-ley incluya también una reforma de todos los procedimientos de ejecución , para hacerlos más ágiles, baratos y transparentes, así como la creación de un nuevo sistema de subastas de viviendas on line.

Las mismas fuentes dan por hecho que el decreto ley contendrá asimismo una rebaja en los intereses de demora en los pagos que no se puedan afrontar, y cuya tasa anual no podrá ser superior al 1,5% sobre el saldo vivo del crédito.

Coste de reputación

Los bancos tendrán que reconocer si se adhieren o no a este código, con lo que deberán afrontar el coste de reputación que le suponga no atender el problema de las familias sin recursos que no pueden pagar su hipoteca.

Solo dos días antes de que el Consejo de Ministros dé luz verde al código de buenas prácticas, el Congreso de los Diputados rechazó una propuesta de Izquierda Plural para regular la dación como pago de la vivienda. La moción fue apoyada por Grupo Mixto y PNV, el Partido Popular la rechazó y el PSOE se abstuvo.

Por otro lado, el Gobierno también detallará este viernes el decreto ley, aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados, que permite a los ayuntamientos pagar las deudas pendientes con sus proveedores.