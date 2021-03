El Banco Central Europeo (BCE) ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento y pronostica una caída del PIB de la zona euro para este año del 0,5% en el peor de los escenarios. De media, la zona euro se contraerá en 2012 una media del 0,1% (con un rango de crecimiento entre un -0,5 y un 0,3%), según ha anunciado en rueda de prensa el presidente de la entidad, Mario Draghi, tras la reunión del consejo de gobierno del BCE, que ha dejado inalterados los tipos de interés en el 1% un mes más.

"La información disponible hasta ahora muestra signos de estabilización de la zona euro", ha señalado Draghi, que también ha anunciado que se revisa ala alza las previsiones de inflación por la subida del precio del petróleo: prevé una inflación media del 2,4%, frente al 2% pronosticado en diciembre. "Los precios seguirán por encima del 2%, con riesgo de que suban", ha destacado el presidente del BCE.

Draghi ha considerado que la zona euro se recuperará a lo largo del año 2012. "Estamos viendo que los inversores regresan a la zona euro: vuelven los fondos de pensiones, los fondos de inversión...", ha destacado Draghi que, sin embargo, ha destacado en la otra parte de la balanza "las tensiones existentes en la deuda soberana".

"La nueva intensificación de las tensiones en los mercados de deuda de la zona euro y su traspaso potencial a la economía real (son el principal riesgo a la baja para el crecimiento económico)", ha afirmado el presidente del BCE.

"Prematuro" para hablar del déficit de España

Preguntado por España, Mario Draghi, ha considerado "prematuro" pronunciarse hasta que se conozcan las cifras sobre el reciente anuncio del Gobierno de que el objetivo de reducción de déficit para este año será del 5,8% en vez del 4,4% pactado.

"La Comisión ha dicho que tiene que contar con todas las cifras para establecer un diálogo al respecto", ha dicho Draghi, quien espera que los datos estén disponibles "a finales de marzo o principios de abril", por lo que subrayó que "es prematuro" comentar esta situación hasta entonces.

Eso sí, Draghi ha subrayado que la disciplina fiscal contemplada en el nuevo tratado fiscal es clave para profundizar en la integración de la UE. A su juicio, "si los países no ceden parte de su soberanía fiscal no hay manera de seguir juntos, ya que no puede ser que uno o dos países paguen por el resto".