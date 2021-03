El empresario José Antonio Orozco, vicepresidente del grupo Azkar, sugirió en una conversación telefónica al principal imputado en la operación Campeón, al también empresario Jorge Dorribo, que el exministro José Blanco le iba a pedir "poner" para "la gallina" de las elecciones municipales.

Así figura en conversaciones grabadas por orden judicial de la instructora del caso, Estela San José, que figuran en el sumario levantado parcialmente este lunes por la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo.

En la conversación, que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2010, José Antonio Orozco dice a Dorribo: "El Blanco me ha cerrado la reunión para el 1 de diciembre (de 2011) y me dice: ¿vas a venir con alguien o vas a venir solo?", y le dije yo: "Pepe, joder, yo voy como tú me digas. La persona con la que estamos desarrollando esto es Jorge Dorribo, de Lugo, pero, claro, no hay ningún problema, al contrario, encantado de que venga, pero prefiero que vengas solo que quiero comentarte un tema".

“El tema es poner la gallina para el asunto de las municipales“

"Lo del Sigre pues...El tema que es yo ya sé lo que va a ser, que es poner... la 'gallina' para el asunto de las municipales, a ver si me entiendes, que eso...estando los dos juntos seguramente no se atrevería, pero estando yo solo me va poner el .... (risa de Dorribo), ¿me sigues?". Dorribo le responde: "Vale, no hay problema", a lo que Orozco le replica: "Vale, entonces".



Dorribo es el principal encausado en este caso, mientras la titular del juzgado número 3 de Lugo investiga a José Antonio Orozco, que declarará en el Supremo el próximo día 8 en la causa separada instruida por el alto tribunal, ya que afecta a un aforado, el exministro Blanco.

El alcalde de Lugo, mediador entre Blanco y Dorribio El principal implicado en la conocida como 'Operación Campeón', el empresario lucense Jorge Dorribo, declaró que tuvo "la primera reunión" con el exministro de Fomento, José Blanco, "a través del alcalde" de Lugo. Asimismo, aseguró que "al alcalde no le entregó dinero". Así lo recoge el sumario del caso. Según la declaración de Dorribo del 13 de diciembre de 2011, recogida en el sumario, el empresario dijo "colaborar en el ayuntamiento" y comentó un caso de unas naves que no se podían comunicar entre ellas. A este respecto, asegura que "coincide en un evento con el alcalde" y le comenta que no le "hiciera tirar las naves", a lo que el regidor, según esta declaración, le contestó que "no se preocupara, que la arquitecta habló con alguien y ya está".



Siguiendo con este hilo argumental, afirmó que, posteriormente, sin saber "cuánto tiempo después", la arquitecta le dijo "que ya estaba arreglado porque les había puesto una ley anterior que sí permitía salvar el problema, que le darían licencia así". Por otro lado, en esa misma declaración, Dorribo explica que consiguió "el suministro de botiquines y el control de éstos en el Ayuntamiento".



En su declaración asegura que "al PSOE no dio dinero" que "otro terna sí hubo, que favores sí", y señala que "no lo recuerda muy bien, que tendría que hacer memoria, darle un par de vueltas". Aun así, afirma que "hubo algún tema más" y matiza que "al alcalde no le entregó dinero, que con su bipartito sí".



Dorribo dijo que cuando gobernaba el bipartito en Lugo "sí hubo dinero" y que "por eso dijo lo de los pagos, que se dio dinero al Bloque cuando iban a las elecciones". Al respecto, añadió que "le había dado dinero a la persona que se presentaba como alcalde, Anxo...", sin "recordar" el apellido. Asimismo, indicó que "antes de las elecciones" le llamó "Fernando (Blanco) y le dijo que iba a ir él", pero que "luego en las autonómicas mandaron a otra persona".



Mencionó que "tenían un terreno en Begonte que era de la diputación y se lo habían arreglado para devolverlo porque ya no les interesaba". Señaló que "no se trataba de cuestiones concretas, que era como una relación continuada" e, incluso, que "había publicidad de la diputación y él nunca recibió un duro para publicidad", según recoge el sumario.



El escrito judicial dice que Dorribo aseguró que eran "tonterías de esas que no tienen un grado económico pero sí de amistad, de influencias, de apoyo...", es decir, que "igual no era dinero como en otros casos, pero aquí no era cuestión económica".



No obstante, en una declaración anterior del 8 de agosto de 2011, Dorribo asegura que el alcalde de Lugo le pidió patrocinar el evento 'Arde Lucus' a cambio de un favor urbanístico en unas naves de Nupel. Así, declaró que aportó más de 40.000 euros un primer año y en una segunda ocasión más de 30.000 euros.

Dinero a cambio de una subvención millonaria En esa misma declaración, Dorribo relata que entregó 200.000 euros "directamente en efectivo" al exdiputado del BNG Fernando Blanco tras recibir una subvención de 1,6 millones de euros de la Consellería de Industria que dirigía este político. Dorribo relata que la Consellería de Industria que dirigía Fernando Blanco le concedió "directamente" y "a fondo perdido" una subvención por el referido montante, pero que "el importe que solicitaban, se les daba".



A consecuencia de ello, el empresario farmacéutico habría entregado 200.000 euros a Fernando Blanco, aunque reconoce que "no hay ningún tipo de documento" que lo acredite. No obstante, sí asegura que al entonces conselleiro se le entregó un documento acreditativo de que poseía el 12% de la empresa Tramipharma, puesto que "pidió entrar en el negocio".



Con este documento, Fernando Blanco podría "reclamar" el 12% de la participación una vez que transcurriese el plazo legal para no incurrir en incompatibilidad. Mientras tanto, "puso a una persona de confianza hasta que él pudiera incorporarse, Xoán Bazarra", jefe de gabinete de Fernando Blanco en la Consellería de Industria del bipartito.

Papel de la Agencia Gallega de Infraestructuras Por su parte, la directora general de la Agencia Gallega de Infraestruturas de la Xunta, Ethel Vázquez, negó ante la jueza que instruye la 'Operación Campeón', Estela San José, que el conselleiro de Medio de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, o el exdiputado del PP Pablo Cobián, también imputado en la causa, le pidiesen ofertar obras a las empresas Proitec o Novolar. La que fue directora xeral de Infraestructuras antes de la unificación en la Agencia que ahora dirige admite que conocía Proitec, que se presenta "como otras" firmas a concursos abiertos de su departamento, y explica cómo se lleva a cabo un procedimiento sin publicidad para obras menores, aunque matiza que son "muchos" los expedientes que "tiene en la cabeza", por lo que asegura "no recordar" todos los detalles. Tanto la declaración de Ethel Vázquez como de los otros cargos de Medio Ambiente implicados, el subdirector general de Estradas, Mateo Maigler; su antecesor en el cargo, Luis Miguel Muñoz; y el subdirector general de Planificación, Antonio López Blanco, coinciden en defender que sus tramitaciones se ajustaron al procedimiento habitual y que no les consta trato de favor alguno a empresas vinculadas con la 'Operación Campeón.

El rector de la Universidad de Vigo, citado como imputado La juez Estela San José ha citado para declarar como imputado al actual rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, anterior responsable de I+D de la Xunta. Así figura en un auto del 27 de febrero incluido en el sumario de esta operación.



Según el auto, de las actuaciones practicadas se infiere que Mato "pudiera ser autor de delitos de fraude en subvenciones públicas", según un informe elaborado por la Agencia Tributaria, por supuestas irregularidades en la concesión de una subvención a laboratorios Nupel por 1,6 millones de euros.



Por este motivo, considera "absolutamente necesaria" su comparecencia, por lo que le cita a prestar declaración en calidad de imputado el próximo 8 de marzo.



En el sumario figura, además, que la juez ha llamado de nuevo a declarar como imputado a Joaquín Varela de Limia, responsable del Instituto Galego de Promoción Económica cuando se abrió la instrucción del caso, para el 12 de marzo.



Para el mismo día también llamó a declarar a Carlos Silva Liste, exsubdirector del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE). También se ha conocido al levantarse el secreto de sumario los motivos por los que el pasado viernes compareció ante la juez el exportero del Deportivo de A Coruña, Jacques Songo'o.



Según el empresario Dorribo, el exfutbolista habría intervenido junto con otros imputados para conseguir subvenciones de modo también irregular en su país, Camerún.

Investigación inicial Una investigación en torno al empresario lucense Jorge Dorribo por un supuesto delito de tráfico de influencias y un delito de blanqueo de capitales, por las relaciones con individuos con antecedentes policiales por tráfico de estupefacientes, derivó en la 'Operación Campeón', ampliada a un supuesto delito de fraude en subvenciones.



Así lo recoge el sumario, levantado parcialmente este lunes, en el que se recogen unas escuchas llevadas a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera de las que se extraen indicios de hechos "que pudieran dar un delito de tráfico de influencias y en un delito de blanqueo de capitales".



Las investigaciones iniciales se centraron, asimismo, en el aumento de facturas y presupuestos "inflados". En el marco de estas escuchas, se incluyen conversaciones de Dorribo con un interlocutor de nombre Arsenio sobre el tema de las unidosis planteado a la Administración gallega y también vinculado a una reunión "con la ministra de Sanidad, muy importante".