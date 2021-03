El presidente del Gobierno ha asegurado este domingo que los ciudadanos entienden las medidas que está tomando el Ejecutivo y ha sentenciado: "Nadie podrá decir que no gobernamos y que no explicamos".

La obligación de un Gobierno, ha señalado Rajoy, es "coger el toro por los cuernos y explicar el porqué de las decisiones", algo que, según él, está haciendo el Ejecutivo que preside, que no ha actuado "caprichosamente" y "nunca lo hará".

Rajoy se ha pronunciado así en un mitin en la localidad jiennense de Andújar, donde ha protagonizado un acto de la precampaña electoral del PP para los comicios andaluces del 25 de marzo.

Ha dejado claro que no entrará "en lo que pasó" ni en lo que se ha encontrado al acceder al Gobierno, porque "no sirve para nada" y, por eso, va a mirar al futuro.

Tras insistir en que el Gobierno no actúa de forma caprichosa y "nunca" lo hará, Rajoy ha señalado que continuará haciendo reformas, "sabiendo que tardan tiempo en producir efecto".

"No podemos resignarnos y contemplar sin más a los españoles que quieren trabajar y no pueden", ha continuado Rajoy para expresar, a renglón seguido su convencimiento de que la reforma laboral es "justa".

Ha citado entre las decisiones adoptadas la aprobación de la reforma laboral , que a él le hubiera gustado acordar con todos, pero el Gobierno no podía "abdicar" de sus responsabilidades y la aprobó porque es "buena para crear empleo".

"España cumplirá sus compromisos"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto a asegurar que España cumplirá sus compromisos con Europa y ha dejado claro que controlar el déficit es compatible con "defender el sentido común" y los intereses del país.

Como ya hiciera este sábado en Lucena (Córdoba), Rajoy ha insistido en que su Gobierno seguirá "controlando el déficit y cumpliendo con sus compromisos", lo que "es compatible con defender el sentido común" y los intereses del país, que es lo que dice que está haciendo.

“España va a recuperar muy pronto su credibilidad“

Y con ese control, España, a juicio del jefe del Ejecutivo, "va a recuperar muy pronto su credibilidad" porque es un país "serio y solvente".

España, ha subrayado Rajoy, "se ha comprometido como el primero a cuidar el dinero público", a no gastar lo que no se tiene y a no poner al país "en una situación imposible".