Las comunidades gobernadas por el PP han valorado este viernes su nuevo objetivo de déficit público para 2012, del 1,5% de su PIB, aunque Andalucía y Cataluña han criticado que el Gobierno haga menos esfuerzo que ellas, que son las que gestionan la mayor parte de los servicios esenciales.

La Junta de Andalucía ha llegado a advertir de que el nuevo compromiso podría hacer insostenibles los gastos en sanidad y educación. Según ha acordado este viernes el Consejo de Ministros, el objetivo de déficit público de todas las administraciones para este año es del 5,8% del PIB: el 4% para el Estado (frente al 3,2 fijado anteriormente), el 1,5 para las comunidades (frente al 1,3) y el 0,3 para los ayuntamientos.

El recorte de déficit, hasta el 5,8% del PIB fijado por el Gobierno para este 2012, frente al 8,51% con que cerró el anterior ejercicio, deja en manos de las comunidades la responsabilidad de reducir el gasto en 15.000 millones de euros.

Fuentes de la Consejería de Hacienda de Andalucía han reprochado al Ejecutivo que exija a las comunidades un esfuerzo superior al del Estado para contener el déficit de 2012. Se han quejado además de que el Gobierno no les haya informado antes y de que aún no las haya convocado formalmente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se reunirá el martes.

Las comunidades que sí tienen un presupuesto aprobado , como advirtió la semana pasada el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberán proceder a corregirlos, ya que la mayoría se basaron en un escenario irreal y no previeron, como hoy ha hecho el Ejecutivo, que el PIB caerá este año en 1,7%.

Asturias es la tercera comunidad que todavía no dispone de cuentas para 2012 , pero en este caso se está a la espera de las elecciones que se celebrarán el 25 de marzo .

Más flexibilidad y más "músculo" a la economía

En la misma línea, desde la Vicepresidencia económica de Baleares han valorado los planes del Ejecutivo al considerar que el 1,5% de déficit dará mayor flexibilidad que el 1,3.

No obstante, el portavoz del Govern balear, Rafael Bosch, ha admitido que no se descarta aplicar el denominado céntimo sanitario, que grava el combustible para financiar la sanidad, para paliar el déficit, aunque contradiga la promesa electoral del PP de no subir impuestos.

El departamento de Economía del Gobierno vasco también ha estimado que el nuevo objetivo "permitirá introducir más músculo a la economía".

En declaraciones a Efe, la consejera cántabra de Economía, Cristina Mazas, ha considerado que el objetivo del 1,5 por ciento es más "coherente" y "realista". El Gobierno de La Rioja lo ve "asumible", ya que sus presupuestos para este año preveían un equilibrio entre ingresos y gastos. Según ha explicado a Efe su consejera de Hacienda, Concepción Arruga, sus presupuestos partían de un crecimiento de medio punto, pero de un déficit cero, por lo que si la economía riojana no crece tienen margen de maniobra para no superar ese punto y medio fijado por el Gobierno.