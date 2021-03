Activistas de ONGs ha salido este jueves de Egipto hacia Estados Unidos, tras el levantamiento de la prohibición de viajar fuera del país, según ha indicado el Departamento de Estado de EE.UU.

El grupo ha despegado del aeropuerto de El Cairo con rumbo a una ciudad europea no identificada, desde donde decidirán sus planes de viaje para volver a Estados Unidos, según ha indicado la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, que no ha especificado cuántos de los 19 estadounidenses procesados viajaban en el avión.

La aeronave, fletada por Washington, transporta también a un número indeterminado de activistas de nacionalidad "noruega, serbia, palestina y alemana", ha señalado Nuland en su conferencia de prensa diaria.

"Estamos muy satisfechos porque la fiscalía egipcia haya levantado la prohibición de viajar a nuestros trabajadores de ONGs. El Gobierno de Estados Unidos ha proporcionado un avión para facilitar su salida y han dejado el país. Se encuentran actualmente de camino a casa", ha dicho Nuland en su conferencia de prensa diaria.

La portavoz no ha confirrmado los informes de prensa según los cuales sólo siete de los estadounidenses acusados de gestionar ONG con financiación ilícita han abandonado el país, y ha rechazado precisar el número exacto o la ciudad europea en la que harán escala "por respeto a los individuos, para darles algo de espacio".

Los activistas estadounidenses han podido abandonar el país después de que las ONGs para las que trabajaban pagarán la fianza establecida por las autoridades egipcias, de 2 millones de libras egipcias (unos 330.000 dólares) por cada uno de ellos.

Las organizaciones han pagado también la fianza de nueve activistas estadounidenses que han logrado abandonar el país antes de que se presentaran los cargos.

No obstante, Nuland ha aclarado que el levantamiento de la prohibición de viaje no ha disipado las preocupaciones de Washington sobre "el papel que las ONGs representan en la democracia en transición de Egipto".

"Continuamos profundamente preocupados por la persecución de ONGs en Egipto y el resultado final de este proceso legal, y seguiremos trabajando con el Gobierno egipcio en estos asuntos", subrayó la portavoz.

No se sabe si EE.UU. concederá la ayuda militar

Estados Unidos, por tanto, no ha tomado una decisión sobre si concederá o no la ayuda militar prevista para Egipto en el próximo año fiscal (1.300 millones de dólares) y que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, amenazó con retirar si no se resolvía pronto la disputa sobre las ONGs.

En total, 43 trabajadores han sido acusados de crear y gestionar organizaciones internacionales sin el permiso gubernamental y de recibir fondos del extranjero ilegales para llevar a cabo actividades políticas.

Sólo 14 egipcios habían comparecido hasta ahora ante la justicia, en un proceso que se complicó el martes con la retirada de los jueces encargados del caso, lo que obliga ahora a formar un nuevo tribunal.