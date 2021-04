Iñaki Urdangarin, el duque de Palma, será interrogado este sábado por primera vez en sede judicial en calidad de imputado para dilucidar su responsabilidad en la gestión al frente del Instituto Nòos, organización sin ánimo de lucro que recibió 5,8 millones de euros de las administraciones públicas baleares y valencianas, según la Fiscalía Anticorrupción balear, por el asesoramiento y la organización de eventos turístico deportivos.

El juez José Castro instruye la causa dentro del caso Palma Arena, que tiene más de 25 piezas, en las que se juzgan delitos de presunta corrupción que atañen en lo más alto al expresidente de la Comunidad Autonóma de Illes Balears, Jaume Matas, y de ahí para abajo a dos decenas de cargos, algunos de los cuales pertenecen a la comunidad valenciana.

La citación es a las nueve de la mañana de este sábado, aunque se desconoce la hora en la que el duque de Palma se desplazará a los Juzgados. Alrededor de 350 periodistas de 60 medios nacionales e internacionales están acreeditados para la cobertura de la información, según informa EFE. La Policía Nacional ha preparado un dispositivo especial de seguirdad, del que se desconocen los detalles, ante la afluencia de público prevista en el entorno de la sede judicial.

La Policía Nacional va a reforzar la seguridad en Palma de Mallorca con el envío desde Málaga de 60 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), antidisturbios.

Según la misma agencia, la policía ha solicitado que Iñaki Urdangarin acceda al juzgado en coche y no a pie, ante el temor de altercados. El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha accedido este viernes a esta petición con carácter "excepcional y por estrictas razones de seguridad". Modifica así su primera decisión de que el duque entrase a pie para "no hacer distingos".

Urdangarin, imputado en diciembre

José Castro, el titular del Juzgado nº3 de Palma de Mallorca, imputó al yerno del rey el pasado mes de diciembre para conocer cuál fue el papel de Iñaki Urdangarin en la captación y recepción de los fondos públicos y el destino de ese dinero en un entramado empresarial que presuntamente derivó en lucro personal del esposo de la infanta Cristina y de su socio, también imputado, Diego Torres.

Evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos son algunos de los delitos que se investigan en el tiempo en el que el duque de Palma estuvo al frente del Instituto Nòos, entre 2004 y 2007, periodo en el que se ingresaron 17 millones de euros. En este tiempo, además Iñaki Urdangarin participa en empresas privadas -Nòos Consultoría Estratégica, Aizoon, entre otras-, las cuales prestaban los servicios para que se desarrollen eventos como el Forum en Illes Balears, o las Jornadas Valencia Summit, en la Comunidad Valenciana, y algunos otros que se contrataron y cobraron pero no se llegaron a desarrollar. También se investiga si algunas de estas empresas - De Goes Center for Stakeholder, una de ellas- sirvieron de puente para evadir los capitales a "paraísos" fiscales.

El Instituto Nòos, bautizado en 2003 con el mismo nombre de la consultoría del Duque de Palma, es una entidad sin ánimo de lucro que se dedicaba en su origen a "realizar investigaciones sobre el papel de la inteligencia de mercado en la competitividad de las empresas, así como a servir de punto de encuentro a los profesionales de esta disciplina".

La incorporación de Iñaki Urdangarin, que presidió Nòos entre 2004 y 2006 añade a sus objetivos el de "impulsar programas de investigación especializados en una temática concreta que serán denominados Institutos".