50 años del viaje espacial de John Glenn

Hoy lunes se cumplen 50 años desde que John Glenn se convirtiera en el primer astronauta de la NASA en entrar en órbita a bordo de la cápsula Friendship 7, en la que completó tres órbitas durante 4 horas, 55 minutos y 23 segundos.

Pero a pesar de la misión se consideró todo un éxito y Glenn se convirtió en un héroe nacional lo cierto es que aunque luego la adelantarían con creces, en aquel momento los Estados Unidos iban aún muy por detrás de la Unión Soviética, que tras el primer vuelo de Yuri Gagarin de una órbita y un poco menos de dos horas de duración el 12 de abril de 1961 ya habían puesto en órbita durante un día entero a German Titov a bordo de la Vostok 2 el 6 de agosto de 1961.

De todos modos, la misión de Glenn significaba un importante avance respecto a los anteriores vuelos tripulados de la NASA, a cargo de Alan Shepard y Gus Grissom, que fueron poco más que saltos suborbitales de 15 minutos de duración en los que sus respectivas cápsulas subieron y bajaron como una piedra que se lanza al aire.

Sin garantías

Y lo cierto es que meterse en una de aquellas cápsulas requería unas fuertes dosis de valor y de confianza en la suerte, pues como el propio Glenn reconocía recientemente, el funcionamiento de los cohetes distaba mucho de ser predecible.

Así que cuando se le pregunta si tenía miedo contesta que "Sí, pero te habías presentado como voluntario, querías hacerlo, era importante para el país, estabas encantado de haber sido escogido, y estabas listo para hacerlo lo mejor posible".

Además, para hacer las cosas un poco más complicadas, uno de los cohetes de maniobra de su cápsula falló en órbita, con lo que Glenn tuvo que tomar el control manual de esta.

“Hasta ahora ningún otro astronauta ha podido celebrar el 50 aniversario de su primer vuelo espacial“

Cabe recordar que en aquella época no se sabía prácticamente nada de cómo podía reaccionar un ser humano en el espacio; de hecho había dudas sobre si sería capaz de ver bien o si el verse en el espacio le haría perder contacto con la realidad y decidir quedarse en órbita.

Y por si esto fuera poco, había sospechas de que el escudo térmico de su cápsula podía haberse aflojado, con lo que podía morir en la reentrada.

Afortunadamente, esto no sucedió –de hecho más tarde se descubrió que lo que fallaba era el indicador y no el escudo– y hoy Glenn puede celebrar el 50 aniversario de su primer vuelo espacial, algo que hasta ahora ningún otro astronauta ni cosmonauta ha podido hacer, aunque si todo va bien su compañero Scott Carpenter, el otro único miembro de los Mercury Seven que sigue vivo, también podrá celebrar el mismo hito el próximo 24 de mayo.