El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, ha declarado en Tokio, donde se encuentra en visita oficial, que no se debe descartar ninguna opción para frenar las aspiraciones nucleares de Irán y pidió de nuevo sanciones "más duras" contra el régimen de los ayatolás.

En una rueda de prensa en el último tramo de su visita a Japón, adonde llegó el miércoles, Barak aseguró que "ninguna opción se debe retirar de la mesa" para presionar a Irán, que "está determinada a desafiar al mundo y hacerse con capacidad nuclear", afirmó.

"Hace varios años había dudas", pero la información de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) "dejó claro que los iraníes se dirigen hacia un programa nuclear militar", aseguró el responsable de Defensa israelí.

Barak, primer ministro de Israel entre 1999 y 2001, instó a aplicar contra Teherán unas sanciones "más estrictas", no solo en lo referente a las exportaciones petrolíferas sino también a su Banco Central y "al acceso al sistema financiero internacional".

"Se deben aplicar de forma determinada y concreta" y sólo el tiempo dirá "si funcionarán o no", indicó, y apostilló: "Hasta ahora no lo han hecho".

01.02 min Irán ha desmentido que vaya a cortar el suministro de petróleo a varios países europeos, entre ellos España, como ha contado la televisión oficial. Anuncia, además, avances en su programa nuclear en respuesta a las presiones internacionales.

El ministro evitó comentar las informaciones que apuntan a que el secretario de Defensa de EEUU, Leon Panetta, cree probable que Israel tome en primavera la decisión de atacar Irán, y se limitó a recordar la alianza de su país con Washington y a expresar su esperanza de que las sanciones contra Teherán se endurezcan.

Barak se reunió el pasado miércoles con el primer ministro nipón, Yoshihiko Noda, quien le pidió que Israel se abstenga de acciones militares contra Irán y pidió resolver el asunto por cauces diplomáticos, un llamamiento que también le transmitió el jueves el titular de Defensa nipón, Naoki Tanaka.

Por otra parte, preguntado sobre el conflicto en Siria, el titular israelí de Defensa consideró que la caída del presidente sirio, Bachar Al Asad, es cuestión de tiempo.

"No sé si serán semanas o meses, pero no creo que vea 2013 en el poder", aunque "no será fácil porque tiene mucha gente entregada en su entorno", matizó.

Barak, que el viernes visitó la ciudad de Hiroshima, abandonará Tokio este domingo, tras cinco días de una visita que coincide con el 60 aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos entre ambos países que se celebra este año.