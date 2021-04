El éxito de crítica y público de Eva, de Kike Maíllo (nominada a 12 Goyas), nos ha hecho soñar con que el cine español puede hacer películas de ciencia ficción tan interesantes como esta con medios mínimos y mucho talento. Y es que mientras que en otros géneros, como el terror, hace unos años que destacamos, la ciencia ficción sigue siendo la asignatura pendiente de nuestro cine. Y eso que tenemos grandes talentos como Álex de la Iglesia (un gran director de género que naufraga cuando se pone profundo).

Y en los 50, la época dorada del género en EE.UU, los españoles estábamos preocupados por otras cosas. Aunque hay dos títulos del género imprescindibles: Luis Lucia dirigió la primera película española sobre extraterrestres: La lupa (1955) en la que unos aficionados a las novelas de misterio investigan el aterrizaje de unos marcianos; y Rafael Gil sorprendió con La otra vida del capitán Contreras (1955) en la que un capitán de los tercios de Flandes despertaba en el siglo XX (50 años antes que la exitosa película Los visitantes no nacieron ayer, 1993)

Por eso, en la primera mitad del siglo XX apenas hay ejemplos como Madrid en el año 2000 (1925), de Nemesio Soldevilla , en el que se nos muestra un Madrid futurista (Una película de la que no se conserva ninguna copia). O títulos que tocan el género de forma tangencial como la soberbia La torre de los siete jorobados, de Edgar Neville .

Sin embargo, estos inicios prometedores fueron un espejismo porque, desde el principio, la ciencia ficción y el cine español no hicieron buenas migas, entre otras cosas porque el género necesita unos presupuestos impensables para la época.

La televisión fue el gran refugio de la Ciencia Ficción y el terror de la época gracias a dos series de televisión dirigidas por Chico Ibáñez Serrador y protagonizadas por su padre, Narciso Ibáñez Menta ; Mañana puede ser verdad, 1962 (una serie que crearon en Argentina adaptando a los grandes clásicos del género como Ray Bradbury y que luego repitieron para TVE) e Historias para no dormir (1965) que mezclaba el terror y la Ciencia ficción en historias como Asfalto o El Trasplante. Dos auténticos hitos emitidos y premiados en todo el mundo .

Lo comprobamos en películas como Las ratas no duermen de noche ( Juan Fortuny , 1973) otra historia de científicos locos protagonizada por el gran Paul Naschy; la estupenda El refugio del miedo, de José Ulloa , en la que dos matrimonios conviven en un refugio nuclear tras el holocausto atómico; o Pánico en el transiberiano ( Eugenio Martin , 1972) una mezcla de géneros inspirada por la película El enigma de otro mundo ( Christian Nyby , 1955) y protagonizada por el dúo formado por Christopher Lee y Peter Cushing .

Juan Piquer Simón

A finales de los 70 y principios de los 80 el género explosionó definitivamente gracias a películas como Superman (Richard Donner, 1976), La guerra de las galaxias (1977) de George Lucas y Encuentros en la tercera fase y ET (1977 y 1982) de Steven Spielberg. Y en España tuvimos copias, plagios o parodias de casi todas ellas (Quién no se acuerda de ET y el Oto, protagonizada por los hermanos Calatrava). Pero también un artesano que compitió con los americanos con presupuestos ridículos y mucha imaginación, el recientemente fallecido Juan Piquer simón.

El director valenciano rodó, en 1976, una adaptación de Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne. Con actores americanos y efectos especiales, algo insólito en el cine español y que facilitó su distribución internacional teniendo gran éxito entodo el mundo.

En esos años dirigió su propio Superman (Supersonic man, 1979), su propio ET (Los nuevos extraterrestres, 1983, en el que un niño se encontraba un alien con aspecto de oso hormiguero. Sí es tan ridícula como suena) y Misterio en la isla de los monstruos, con Peter Cushing y Terence Stamp. Pero terminó centrándose en el género de terror donde consiguió bastante éxito con títulos como Mil gritos tiene la noche (1982) o Slugs, muerte viscosa. Solo volvió al género con La grieta(1989), inspirada en Abyss (1989), de James Cameron, y en la que Pocholo Martínez Bordiú interpretaba a un buceador.