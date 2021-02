El candidato del PP a las elecciones generales, Mariano Rajoy, ha lanzado un mensaje a sus "adversarios" políticos: "Si ellos están de los nervios, yo estoy tranquilo, sereno y esperanzado con el futuro de España. Lo único que me preocupa es el futuro de España y decirle la verdad a los españoles".

Rajoy lo ha dicho en el mitin de Vigo, el "más importante de la campaña", según él mismo lo ha definido porque fue en Pontevedra donde empezó su carrera política hace 30 años. Un acto constantemente interrumpido por 'indignados' que han llegado a hacer callar al candidato con gritos de "Queremos libertad y no una dictadura".

El candidato ha intentado restarle importancia a las interrupciones: "No pasa nada. ¿No os dais cuenta de que somos muchos más y que al final vamos a ser muchísimos más?".

Cada vez que ha habido una interrupción los presentes han intentado acallarla con gritos de "libertad, libertad", o "oa, oa, oa, Mariano a la Moncloa". En total han sido ocho indignados, todos ellos camuflados en la grada de detrás de Rajoy, según informa Servimedia.

La primera vez que ha sido interrumpido por dos de los 'indignados' con gritos de "dictadura", el candidato ha señalado que lleva "30 años en política, que no pasa nada" para añadir después: "Que vamos a ganar las elecciones".

Después ha llegado a señalar que "algunos de estos van a cambiar" y que acabarán votando al PP "el próximo domingo".

Rajoy ha aprovechado su presencia en Galicia para lanzar cuatro compromisos: la primera regular el sector lácteo para que los ganaderos conozcan al momento el precio de la leche que venden y no un mes como ocurre ahora, algo "inaceptable", en su opinión; defender el sector pesquero con la creación de un Ministerio de Agricultura y Pesca; sacar adelante al sector naval, "estratégico" para Galicia y para España; y llegar el AVE a Galicia.

Rajoy dice que no entrará a las provocaciones

El candidato del PP ha defendido su forma de hacer campaña "explicando cómo están las cosas, que no están bien", pero insistiendo en que si otras veces el país ha sido capaz de superar las dificultades, lo será ahora.

"No lo he hecho en toda la campaña y no voy a caer en provocaciones que cada vez son mayores a medida que se acerca el final de la campaña electoral y ven como le van las cosas", ha señalo.

Rajoy argumenta que no entra en las provocaciones porque "eso no le conviene a España, porque es no es lo que quieren los españoles, porque ese nunca a sido" su estilo y porque es verdad que el PP y el PSOE son "diferentes".

"No voy a contestar a las insidias porque no es mi estilo y además ya nadie se las cree. Si ellos están de los nervios, yo estoy tranquilo, sereno y esperanzado con el futuro de España. Lo único que me preocupa es el futuro de España y decirle la verdad a los españoles".