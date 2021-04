El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha vuelto a alabar en Córdoba, en el octavo día de campaña, al presidente José Luis Rodríguez Zapatero por lo "muchísimo" que ha hecho en materia de igualdad, a la vez que ha denunciado "la ley del silencio" del programa del PP, por no decir las cosas que va a hacer si gobierna.

Rubalcaba, en un mitin que ha congregado a más de 2.000 personas en el polideportivo Fátima de Córdoba, se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno, "por si nos está viendo", para afirmar: "Eres el gobernante que más ha hecho por la igualdad en España".

El candidato socialista ha hecho esta interpelación a Zapatero después de confesar que minutos antes, mientras intervenía en el mitin la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y cabeza de lista al Congreso, Rosa Aguilar, el presidente le había enviado un 'sms' que decía 'Qué buena es Rosa'. "Yo le he contestado, 'yo la vi primero'" y ha aprovechado para anunciar que, si gana el 20N, estará en su Gobierno, como lo ha estado con Zapatero y con el presidente andaluz, José Antonio Griñán, "que ya sé que la nombró primero".

De Aguilar, Rubalcaba también ha destacado "el pedazo de mitin", de una media hora, que ha pronunciado y ha dicho que lo está haciendo "fantásticamente bien" en un ministerio tan "complejo" como el que dirige, en el que además ha "parado" la reforma que pretende la Comisión Europea de la Política Agraria Común (PAC), hasta el punto de que el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, "se la va a tener que comer".

El de la capital cordobesa es el segundo acto de campaña en Andalucía, después del de hace una semana en Dos Hermanas (Sevilla), hasta ahora el más multitudinario. Rubalcaba viajará a otras cuatro ciudades andaluzas -el miércoles a Granada y Málaga, donde estará el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; y el viernes a Huelva y Jerez- y es muestra de la importancia que da el PSOE a esta comunidad autónoma, tradicional granero de votos socialistas y donde en 2012 se celebran elecciones autonómicas.

La "ley de los silencios" del PP

"Recortaré la prestación por desempleo, y no lo diré; dejaré sin convenio a los trabajadores de las pymes, y no lo diré; revisaré las pensiones cada dos años, pero no lo diré". En eso consiste, según el candidato socialista, los tres artículos de "la ley del silencio" del programa del PP. "La ley de los silencios de Rajoy; esa ley sí está en el programa", ha advertido.

Frente a esto, ha prometido que, si gobierna, los trabajadores que pierdan el empleo, tendrán prestaciones; las pymes, tendrán negociación colectiva; y se "revalorizarán" las pensiones. "Frente a las incertidumbres, seguridades. Ese es nuestro modelo", ha afirmado ante un público que le ha ovacionado y piropeado en algunos momentos del mitin -"campeón", se ha llegado a oír-.

En sus críticas directas a su rival Mariano Rajoy, le ha espetado que para gobernar "hay que tener propuestas propias y no limitarse a leer las que otros dictan", en referencia a las intervenciones leídas del candidato popular durante el debate electoral. En este sentido, el candidato del PSOE ha vuelto denunciar que no se puede gobernar sin decir qué se va a hacer si se gana y ha insistido en que si revela su programa "oculto" ocurriría que "mucha gente saldría corriendo en dirección contraria"

"Señor Rajoy, usted no puede gobernar este país en estas condiciones, no puede hacerlo", ha aseverado Rubalcaba.