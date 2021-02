El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto este sábado subvencionar la creación de empleo mediante el abaratamiento de la contratación hasta que la economía crezca y se creen nuevos puestos de trabajo.

Rubalcaba, que hizo esta propuesta en un mitin celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, ha indicado que esta iniciativa podría financiarse por ejemplo con el impuesto del patrimonio, que el PSOE modificará en caso de ganar las elecciones para que quienes más tienen de verdad paguen más.

El candidato socialista ha destacado también la importancia de que la Unión Europea haga "un esfuerzo colectivo y solidario inteligente" con el fin de que los países con más dificultades reciban apoyos de aquellos que están en mejores condiciones.

“No salimos sólo con la usteridad ha dicho Rubalcaba“

"Con la austeridad solo, no salimos", dijo Rubalcaba, quien ha anunciado que en caso de ser el próximo presidente una de las primeras cosas que propondrá a Bruselas será aplicar políticas de crecimiento económico y que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés.

Rubalcaba ha reconocido que España vive "una situación dantesca de desempleo" y se comprometió a que mientras los parados no encuentren un nuevo puesto de trabajo recibirán una prestación económica.

01.19 min El Gobierno dice que el mal dato del tercer trimestre se debe, fundamentalmente, a las medidas de austeridad tomadas por las administraciones públicas. El ministro de Trabajo ha dicho además que el ajuste en la construcción no ha terminado.

Rubalcaba, ha pedido a la UE "un esfuerzo colectivo, solidario e inteligente" para lograr el crecimiento de Europa, pues "alguien tiene que decirle que llevamos año y medio mareando la perdiz con el problema de Grecia y que hoy estamos pagando mucho más de lo que hubiéramos pagado si se hubieran arreglado las cosas de cara y se hubiera dicho la verdad".

“Para Rubalcaba llevamos en la UE años y medio mareando la perdiz con el problema de Grecia“

En este encuentro con militantes y simpatizantes celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, Alfredo Pérez Rubalcaba ha considerado que en Europa "se han hecho las cosas a medias" porque "se ha llevado a cabo una política monetaria pero no una política económica y porque existía una moneda común pero no un sistema de defensa del euro", lo que, en su opinión, "ha hecho que se esté especulando con la moneda

única y que no haya nadie que la defienda".

En consecuencia, el candidato socialista ha deseado que las decisiones que se han tomado en los últimos días en el seno de la UE sean "definitivas" y "se pueda despejar la incertidumbre para que el sistema financiero europeo se desperece y empiece a funcionar, pues la economía europea está parada".

El partido que gane las elecciones no creará empleo al día siguiente Asimismo, ha indicado que el partido que gane las próximas elecciones generales no podrá crear millones de puestos de trabajo al día siguiente, aunque alguno lo asegure, pero sí será capaz de mantener los derechos sociales actuales o, por el contrario, reducirlos. Esta disyuntiva se planteará también con la sanidad y con la educación, dijo el candidato socialista, quien aseguró que el recorte en la sanidad pública no está justificado en modo alguno, algo que los españoles deben saber para que el PP no ponga excusas e implante el copago. El PSOE está dispuesto a abordar el coste del sistema sanitario y a plantear medidas de ahorro, como incrementar los fondos que aportan las comunidades autónomas, pero no renuncia a una sanidad "gratuita y universal" para todos los ciudadanos, ha dicho. Rubalcaba ha alertado también del peligro que supondría la privatización de la sanidad, ya que en la práctica conllevaría que "lo difícil fuese para la pública y lo fácil para la privada", con lo que "nos acabaríamos cargando la sanidad pública". A juicio del candidato socialista, el PP "está sembrando inseguridad y generando incertidumbre" entre los ciudadanos, pues cuando una persona piensa que tal vez no tenga recursos económicos en caso de necesitar atención médica, se siente insegura. “Para Rubalcaba el PP está sembrando inseguridad y generando incertidumbre“