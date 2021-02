Borja Vilaseca parecía tonto para muchos que no se atrevieron a comprarle. Aunque más que a comprarle, a lo que no se atrevieron fue a leer El Principito se pone la corbata y Encantado de conocerme. Sin embargo, un libro después -El Sinsentido Común (Temas de Hoy)-, tonto podría ser más bien el que pensara que sus libros son de autoayuda o el que no se hubiera dado cuenta aún de que este barcelonés es todo un experto en Desarrollo Personal y Liderazgo.

Aparte de escribir libros, es socio de Koerentia, una consultora especializada en ayudar a las empresas a evolucionar hacia lo que él llama “El Nuevo Paradigma”, una manera de entender la vida personal -también la empresarial- que, por lo menos en España, está muy lejos de verse a menudo.

Además, tiene una academia en la que enseña a jóvenes menores de 20 años lo que ni en las escuelas ni en las universidades nos enseñaron. Y no porque no fuera importante.

Pero no le ha bastado. Con 30 años, ha tenido tiempo también para crear una de las titulaciones más demandadas, al menos en su ciudad, en los últimos años: el Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo de la Facultad de Economía de la Universitat de Barcelona.

PREGUNTA: Junto a 3 personas más, creaste hace casi un año Koerentia, una consultora especializada en ayudar a las empresas a evolucionar, a empezar a preocuparse por el trabajador, entre otras cosas. No habrá muchos directivos que os llamen, teniendo en cuenta el modelo empresarial anticuado que impera en España…

RESPUESTA: A ver, los que se ponen en contacto con nosotros son personas que están en su propia fase de crecimiento personal. Si un ejecutivo o un director general quiere extrapolar eso que está viviendo a su propia empresa, pues nos llaman. Y lo hacen porque saben que, con nuestra ayuda, tendrán mejores resultados porque la gente trabajará más a gusto.

De todas formas, suelen ser personas sensibles que creen en lo que estamos haciendo. Pero es verdad que a la mayoría de empresas no les interesa, porque tienen beneficios y para qué van a cambiar su funcionamiento... De hecho, nos dirigimos al 1% de las empresas de este país, que son miles, pero que no es nada representativo de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Aunque sabemos que esto es el futuro.

¿Te das cuenta de la diferencia? El primero piensa que el origen de su malestar está en el exterior, en su jefe, y cree que tiene un problema. El segundo no es que no sufra, pero se hace responsable del error, aunque la bronca del jefe no la acepte. Comprende que la raíz de su malestar está en sí mismo y aprende de las cosas que le pasan. Y no tiene un problema. Ha tenido un mal día.

La persona del nuevo paradigma, sin embargo, le cuenta: “Pues que he tenido un mal día. Ya sabes que tengo un jefe muy difícil, y puede que encima no esté en su mejor momento, y he cometido un error y me ha echado una bronca.”

RESPUESTA : No, no. Pero, mira, te pongo un ejemplo. Una persona del “viejo paradigma” llega a casa después del trabajo, enfadado, y su pareja le dice: “cariño, ¿qué te pasa?”. Y el otro le cuenta: “Pues que mi jefe es un cabrón, mira lo que me ha dicho, etc.”.

RESPUESTA : Pues mucha, mucha fruta (se ríe). A ver, nosotros no tenemos ninguna necesidad emocional de convertirnos en unos “cracks” y tampoco hacemos esto para ganar dinero. Nos ganamos la vida por otras vías. Entonces no “vendemos”, y por ello podemos ser nosotros mismos en las reuniones y, eso, los altos ejecutivos lo notan. La energía la ponen ellos. Esto no se puede imponer desde fuera.

RESPUESTA : Yo creo que nadie puede motivar a nadie, pero la empresa es verdad que puede ayudar al empleado cambiando, por ejemplo, su manera de funcionar; es decir, cambiando el estilo de liderazgo, el ambiente laboral, ayudando a la conciliación laboral y personal, etc. El problema es que las empresas sólo piensan en ganar dinero y se olvidan de esto. Y los que trabajan en esas empresas sienten un vacío inmenso. Hay mucho hombre debajo de mucho traje y mucha corbata que no sabe por qué hace lo que hace.

¿Vemos tal película para evadirnos de nosotros mismos o porque nos gusta? Habría que cuestionarse lo que necesitamos y lo que no, creo yo. En mi caso, desde que me “desprogramé”, disfruto estando yo solo, yendo al parque, relajándome, no haciendo nada… Antes no podía estar quieto.

RESPUESTA : (Se ríe). Yo no intento juzgar, sino simplemente describir lo que pasa. Y es cierto que nos han educado para tener una vida basada en el trabajo, en la imagen, en el consumo y en el entretenimiento. Y yo no quiero demonizar esto, sino sólo pretendo que la gente se lo cuestione.

Además, no es lo mismo “trabajar” que “estar trabajando”. La empresa ficha a los empleados, pero muchas veces no confía en ellos. Y pone unos horarios rígidos que no tienen ningún sentido en los trabajos que no implican estar de cara al público. Es por eso que los empleados están hartos y se escaquean, hay absentismo, etc. Lo importante es el resultado. En EE.UU. cada vez hay menos empleados y más colaboradores. Se fomenta la responsabilidad personal.

RESPUESTA : Y qué quieres que te diga… Los políticos que tenemos se gastan nuestro dinero en esto. A Rajoy solo le interesa ganar porque piensa en él. Y ganará porque la gente está harta de Zapatero. Y ganará el PSOE dentro de 8 años, y así… Y a esto le llamamos Democracia. No quiero juzgarles, es legítimo. Pero tendría que haber políticos conscientes. Que no gasten tanto dinero en poner murallas, sino en construir puentes. Pero, claro, todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero no a sí mismo…

RESPUESTA : Bueno, comparto las inquietudes, pero no las reivindicaciones. Yo creo que la revolución de verdad parte de dentro de cada uno. A ver, les apoyo, hacen bien y ojalá “la líen parda”, pero las cosas, lamentablemente, no van a cambiar por salir a la calle con pancartas.

"Somos naranjas enteras que nos juntamos con otras para hacer zumos"

PREGUNTA: En El Sinsentido Común también mencionas que cada día se rompen 301 parejas. Una cada 5 minutos. ¿No estamos hechos para esto del amor?

RESPUESTA: A ver, si yo no me amo a mí mismo -porque no me conozco, porque no me acepto, porque no me comprendo-, que alguien me explique cómo puedo amar a otro ser humano. Muchos creemos que amarnos a nosotros mismos es egoísmo. Sin embargo, es absolutamente necesario.

Por otra parte, tenemos relaciones utilitaristas –utilizamos a los amigos, a la pareja– y eso hace que, cuando nos cansemos, cambiemos de pareja como de vestido. Para que una relación funcione ha de haber un compromiso mutuo. Cada uno tiene que ser feliz por sí mismo.

Amar al otro es querer la felicidad del otro más allá de ti mismo. Si tu pareja te dice que se quiere ir a no sé dónde y a ti no te apetece que se vaya y le dices que no… Ostras, eso no es amor. Si fuera amor querrías su felicidad.

PREGUNTA: ¿Quién se inventó eso de “la media naranja”? ¿Alguien que tenía deficiencias de Vitamina C?

RESPUESTA: Pues sencillamente alguien con muy poca autoestima. Somos una naranja entera que nos juntamos con otros y hacemos unos zumos estupendos. Las personas que tienen éxito en la pareja son personas que son felices por sí mismas.