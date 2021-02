El soldado israelí Gilad Shalit lleva preso en Gaza desde hace más de cinco años. Este martes será liberado, convirtiéndose en un símbolo y en una prueba de lealtad de Israel a todos los demás capturados.

Gilad Shalit, que también tiene nacionalidad francesa, nació en 1986, en Nahariya, una ciudad costera al norte de Israel. Aficionado a los deportes, fue detenido el 25 de junio de 2006 durante una operación llevada a cabo por un comando palestino contra un puesto militar en el sur de Israel, en el borde de la Franja de Gaza.

Dos de sus compañeros que se encontraban en el tanque con él murieron, un tercero resultó herido de gravedad.

El atentado fue reivindicado por tres grupos militantes palestinos, que incluía a Al-Qassam Ezzedine, el brazo armado de Hamás. Desde entonces, comenzaron a difundirse en Israel pancartas, banderas y pegativas que llevaban su rostro, y Shalit se transformó en causa nacional.

Primeras imágenes de Shalit

Las primeras imágenes de su detención se lanzaron en octubre de 2009, cuando Israel acordó la liberación de 20 presos palestinos a cambio de un vídeo que demostrara que Shalit estaba vivo.

En el vídeo, de 2 minutos y 40 segudos, Gilad aparecía relativamente en buena forma, afeitado y con el pelo corto, pero su aspecto estaba demacrado y tenía los ojos hundidos.

Desde el principio de su detención, el soldado envió otros mensajes a Israel, diciendo que estaba vivo. Fue en junio de 2007, en febrero de 2008 y en abril y junio de ese mismo año.

En su primera carta, tres meses después de su captura, le escribió a sus padres, a los que les decía: "Me encuentro en paz. Mi salud está deteriorándose cada día que pasa, sobre todo en términos morales, y eso me deprime. Espero que esta pesadilla termine y que me liberen de este estado de aislamiento para cuando cumpla 20 años, así puedo celebrarlo con vosotros".

Sus padres, Noam y Aviva, han intensificado sus esfuerzos en todo el mundo. El presidente fracés, Nicolas Sarkozy, le escribió una carta el pasado mes de junio para asegurarle que "Francia no abandonará". Shalit fue reconocido ciudadano de honor de París.