Un centenar de representantes del Movimiento 15M se mantienen dentro del abandonado Hotel Madrid, que ocuparon en la noche de este sábado, para entregárselo a familias que han pasado por procesos de desahucio. A última hora los 'indignados' de la capital han negado que el hotel ocupado en Madrid se destine a desahuciados.

Esas cien personas se irán rotando para poder descansar y que el edificio no se quede vacío en ningún momento, como han explicado fuentes presenciales a Europa Press.

Desde la web de la plataforma, han lanzado un llamamiento para aprovisionar a los que se encuentran dentro con productos básicos como agua, fruta y pan. Desde allí se pudieron escuchar lemas en la noche de ayer como "Qué pasa, qué pasa, que ya tenemos casa".

'Okupación' en Barcelona

En Barcelona, tres familias desahuciadas de sus viviendas por impago de la hipoteca se han instalado ya en el bloque ocupado anoche por miembros del colectivo del 15-M en la calle Almagro de Barcelona, en el barrio de Verdum.

Los "indignados" han facilitado hasta el momento la entrada de estas tres familias, aunque está previsto que otras ocho lo puedan hacer en las próximas horas, según fuentes de este colectivo, que pretende con esta actuación denunciar la injusticia que supone, según ellos, que Barcelona cuente con pisos vacíos mientras que cada vez más personas pierdan sus viviendas debido a la crisis.

El bloque de viviendas del barrio de Verdum, que fue ocupado por decenas de personas del colectivo 15-M al término de la multitudinaria manifestación del 15-O, es un edificio de obra nueva que lleva vacío cinco años y cuenta con suministro de agua y luz.

Las mismas fuentes han apuntado que la propiedad del edificio ha ido pasando de mano en mano en este tiempo y que ahora está a punto de quedar bajo el paraguas de una entidad bancaria.

Félix Medina, una de las personas que se ha instalado en el bloque, ha asegurado, en declaraciones a los periodistas, que ha tomado esta decisión tras quedarse sin empleo y haber perdido el piso de alquiler en el que vivía junto a su familia.

“La situación me obliga a estar aquí“

"Vivía en Torre Baró y el banco me echó cuando llevaba unos meses sin poder pagar. Ahora estoy en casa de un amigo con mi mujer y mis hijos. La situación me obliga a estar aquí. Yo estoy dispuesto a pagar algo de alquiler si el banco me pusiera un precio razonable que me permita poder comer, porque cobro una ayuda", ha afirmado.