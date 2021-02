El Partido Popular llevará en su programa una reforma del Código Penal que incluya la cadena perpetua revisable, un tipo de condena que, según el portavoz de Justicia del partido, Federico Trillo, tienen todos los países de la UE menos dos, uno de ellos España.

En su intervención en la convención nacional del PP, Trillo también ha dirigido duras críticas contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, al que ha calificado como un "ser inefable" que "dejará su nombre en las letras más negras de la historia judicial española".

La prisión perpetua revisable fue uno de los principales reclamos del PP en la tramitación de la reforma del Código Penal que entró en vigor el año pasado, pero no fue incluida. Los populares se abstuvieron en la votación de esta reforma.

En su intervención en la convención nacional del PP, Trillo ha defendido esta fórmula para hacer "más creíble" el Código Penal, y ha explicado que también incluiría reducir a dos las 28 penas que tiene recogidas el código. Según los datos del PP, la cadena perpetua revisable es apoyada por el 82% de la opinión pública.

"Rubalcaba se pasó por el forro no cobrar el IVA"

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha criticado al candidato a La Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, por hablar ahora de no cobrar el IVA de las facturas no pagadas, cuando en el Gobierno "se pasó por el forro" hacer caso a esta petición que le hizo el Congreso de los Diputados.

Una de las propuestas económicas anunciadas por el PP es precisamente la de no cobrar el IVA de las facturas que no hayan sido pagadas, y la portavoz de los populares ha recordado que ha habido "mandatos constantes" del Congreso al Gobierno para que tomara esta medida. Por eso ha señalado que "no es de recibo" que Rubalcaba diga ahora que "no es de recibo" cobrar en este caso el impuesto.

"Señor Rubalcaba, lo que no es de recibo es que se hayan pasado por el forro los mandatos constantes del Congreso de los Diputados para aprobar esta iniciativa", ha dicho la portavoz, que también ha acusado al candidato del PSOE de "faltar al respeto y la inteligencia de los españoles" haciendo ahora la propuesta.