"Yo no me voy a dejar ganar. Adelante, lo podemos conseguir". Con esta frase ha cerrado el candidato del PSOE a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, la Conferencia política del partido con un discurso muy crítico con el PP en el que ha propuesto un pacto nacional por el empleo y ha planteado dudas sobre un "exceso de austeridad que puede frenar el crecimiento".

Dejando a un lado el tono didáctico de este sábado, dedicado a desgranar propuestas concretas, el Rubalcaba más político ha dicho que es muy "difícil" contrastar políticas con el PP y con su candidato, Mariano Rajoy, porque "solo dice depende cuando se le pregunta por la salida de la crisis".

Ha estado arropado por la plana mayor del partido que ha cerrado filas en torno al candidato. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el expresidente Felipe González, que intervinieron en la inauguración de la Conferencia, le han escuchado desde la primera fila. También lo ha hecho su esposa, Pilar Goya, poco dada a las apariciones públicas.

"No somos iguales que el PP, ni cuando va bien ni cuando va mal", ha asegurado, entre aplausos y gritos de "presidente, presidente", y ha añadido: "No podemos parar, esto no está acabado". "El voto es de los ciudadanos, aunque algunos ya se lo atribuyen", ha señalado.

Pacto por el empleo con comunidades, partidos, sindicatos y empresas Un gran pacto nacional por el empleo con las comunidades, los partidos políticos, los sindicatos y los empresarios. Rubalcaba tiende la mano "a todos" para solucionar el que considera el "gran problema nacional". “El paro es el gran problema nacional“ "El empleo es la causa común. Si afrontamos juntos los problemas podremos salir adelante", ha dicho el candidato, quien se ha mostrado seguro de que el paro acabará. "Solucionaremos el problema del empleo, estad seguros". "La creación de empleo es el principio y el fin", ha dicho para incididir después en la idea de incentivar el empleo con recursos públicos. "Y eso requiere de más ingresos que deben venir de los que más patrimonio tienen, de las grandes rentas y de los bancos". Ha defendido la reforma laboral aprobada por el Gobierno y ha dicho que la aplicará si gana las elecciones.

Rubalcaba, que no ha hecho referencia alguna a Zapatero, ha querido abrir un debate en torno al "exceso de ahorro y austeridad". En este sentido ha pedido que "la política de austeridad no pare el crecimiento". Se ha preguntado si "nos estamos pasando en el ahorro" y ha abogado por "medir los ritmos y los tiempos". A su juicio, las próximas elecciones generales son "trascendentales, claves" porque decidirán el modelo con el que "salimos de la crisis". "Nosotros queremos una salida de la crisis socialdemócrata, europeísta y modernizadora", ha aseverado. "Estamos con los que quieren que el mundo lo dominen las instituciones democráticas y no las económicas de poder, con los que quieren una salida justa, un estado social y una Europa fuerte y capaz de gobernar su propio destino", ha señalado Rubalcaba, para quien "España saldrá de la crisis y casi nada volverá a ser igual".