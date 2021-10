Sin eufemismos ni la liturgia propia de estas comunicaciones. El pasado 5 de agosto el Banco Central Europeo envió una carta confidencial al gobierno italiano en la que le pedía la adopción de medidas urgentes: liberalización del mercado, flexibilidad en el despido, privatizaciones, reducción del salario de los empleados públicos y endurecimiento de las condiciones para el acceso a la pensión contributiva, figuraban en el listado.

Una semana después del envío de esta misiva, el ejecutivo adoptó el ajuste económico más importante de la reciente historia de Italia para obtener la paridad en el balance en 2013, en lugar de en 2014 tal y como estaba previsto con anterioridad.

Puntos severos

La carta está escrita en inglés y firmada por Jean Claude Trichet y su sucesor, el italiano Mario Draghi. Para agilizar el mercado laboral se usa el término “dismissal”, que quiere decir despido.

No hay lenguaje florido y baqueteado de rodeos. Es casi una carta con marchamo de orden que el gobierno cumplió en casi todos sus términos. En el ajuste no se ha tomado en cuenta el endurecimiento de las condiciones para acceder a la pensión no contributiva.

En esa epístola, por ejemplo, también se alienta a la necesidad de eliminar algunas provincias para reducir gastos. Asuntos todos asumidos en el plan.

Aunque se trataba de una comunicación secreta y confidencial, su conocimiento público ha inflamado un poco más el escenario político italiano. La oposición acusa al gobierno de dejarse comisariar por Europa.