Los recortes en Educación, región por región

El nuevo curso escolar comienza con el anuncio de huelgas y movilizaciones en las diferentes comunidades autónomas que han recortado en Educación para hacer frente a la crisis económica.

Las regiones afectadas son Madrid, Galicia, Castilla La Mancha y Navarra. En todas ellas los gobiernos regionales han presentado una plan de ahorro que contempla aumentar el número de horas lectivas a los docentes que son funcionarios y, según los sindicatos de enseñanza, recortar la plantilla de interinos.

Estas son las modificaciones en las diferentes regiones:

Panorama nacional, según los sindicatos

En Canarias no se ha producido un aumento de las horas lectivas, pero sí se ha recortado en sustituciones y no ha habido oferta pública de empleo este año, al igual que ha ocurrido en La Rioja, Castilla la Mancha, y Murcia. En el conjunto de España, un 70% de las plazas no se ha ofertado en las oposiciones, por el 30% máximo fijado por el Estado, según explica Nicolás Fernández, el presidente nacional de ANPE.

El predidente de ANPE asegura que en España hay un 31% de abandono escolar en el sistema educativo, una de las tasas más altas de Europa. "Estamos los terceros a la cola, solo por delante de Portugal y Malta". Por ello, muestra su preocupación por los nuevos recortes.

"Se han puesto en marcha diferentes campañas para corregir esta cifra y recuperar a esos alumnos, pero con los recortes “estas reformas se convierten en papel mojado”, ha dicho. “Se necesita un gran esfuerzo presupuestario para paliar esta situación y sin profesorado suficiente no puede llevarse a cabo”, ha matizado.

"La cuestión a debatir no es el aumento de las horas lectivas", ha dicho. "El martes nos reuniremos para decidir que camino seguir. Debería haber un pacto de mínimos para la educación, una partida presupuestaria que no pueda tocarse. Hay otros muchos sitios de los que recortar", ha concluido.