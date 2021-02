La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha opinado este lunes que "si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser gratuita y obligatoria en todas las demás fases". La exministra de Educación ha precisado que no estaba hablando de "ningún cambio" en el modelo actual de enseñanza.

Tres horas y media después, Aguirre ha elegido su perfil de Twitter para matizar sus declaraciones. "Cuando hoy he dicho que la educación no tiene por qué ser gratuita en todas las fases, me refiero a estudiar un máster", ha dicho la presidenta en la red social.

Después Aguirre, antes de la presentación de la autobiografía de Mariano Rajoy "En confianza" ha explicado que "la Ley española prevé una etapa obligatoria y gratuita de los 6 a los 16 años", pero ha recordado que "de los 3 a los 6 años no es obligatoria pero si gratuita".

"El resto de las etapas educativas, que en tiempos de bonanza se han podido subvencionar fuertemente con independencia de los méritos y la renta de los alumnos, habrá que plantearse estudiarlos", ha puntualizado.

No obstante, ha indicado que "eso no quiere decir que se cobre o no se cobre, habrá que reflexionar de dónde se puede ahorrar".