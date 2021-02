La Policía Municipal de Madrid ha abierto expediente a un agente que apoyó públicamente al Movimiento 15M en una asamblea en la Puerta del Sol, al que podría sancionar por falta grave con entre cinco días y tres meses de suspensión de empleo y sueldo.

J.R.S. intervino micrófono en mano en una asamblea en Sol en la noche del pasado 23 de julio, donde, entre otras cosas invitó a sus "compañeros de curro" a dejar que los indignados vivieran su movimiento con su "locura pacífica y solidaria", e incluso a "dejar colgado el uniforme algún tiempo y pensar no con la cabeza, sino con el corazón".

"Sé que muchos compañeros de curro apoyan este movimiento", dijo el "policía indignado" -como le presenta el título del vídeo de su intervención colgado en Internet-, que al principio de su discurso avisó de que su mensaje era "personal" y que hablaba en su nombre y "solo" en su nombre, aunque a continuación dijo que era "policía de Madrid".

En un momento de los seis minutos de alocución ante la asamblea del 15M, los indignados comenzaron a corear "policía, únete", a lo que el agente respondió pidiéndoles: "No gritéis mucho que lo mismo me la juego, compañeros".

CC.OO lo considera "intolerable"

Tras conocer la apertura del expediente, el sindicato CCOO ha hecho público un comunicado en el que considera "sencillamente intolerable" que los máximos responsables de la Policía Municipal "persigan y castiguen disciplinariamente por 'abuso de atribuciones" a un funcionario que hace manifestaciones libres, veraces y respetuosas fuera de su jornada de trabajo".

Por su parte, fuentes del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid han informado a Efe de que al agente le ha sido aplicada la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, aplicable a las policías locales, por efectuar esas declaraciones acreditando su condición de policía municipal.

"No se ha atentado contra la libertad de expresión, sino que se ha aplicado el reglamento, que la policía no puede no aplicar", han manifestado las citadas fuentes.