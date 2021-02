El presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido a las grandes fortunas de España que den "un paso al frente" y se ofrezcan a colaborar "un poco más". Por ello, se ha mostrado partidario de la recuperación del Impuesto de Patrimonio, aunque como un tributo nacional y solidario.

Monago ha insistido en que las grandes fortunas "deben decir: podéis contar conmigo. Ahora bien, el impuesto que se quiere aprobar este viernes no es el Impuesto de Patrimonio: debe ser un impuesto nacional para que los más que tienen contribuyan con los que tienen menos".

El presidente extremeño ha reclamado "un gesto de las grandes fortunas de que deben devolver a la sociedad lo que ésta les da", como ya se ha hecho en EE.UU. y en Francia.

Monago ha recordado que él ya propuso la recuperación del Impuesto de Patrimonio antes de que el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo pusiera sobre la mesa y ha censurado que se trate como un impuesto "de quita y pon sin una reflexión profunda".

"Debe ser un impuesto nacional que recaude el Gobierno y que desde el Gobierno se distribuya a quien más lo necesita. Quiero más igualdad entre Comunidades Autónomas en tiempos de crisis", ha explicado.

El presidente popular ha puesto como ejemplo que en su comunidad "no hay ricos" y, por tanto, está limitada su capacidad de recaudar patrimonio. Lo que tengo es una población donde la inmensa mayoría no son ni mileuristas". "En mi comunidad la recaudación de este impuesto no tendrá ninguna incidencia", lamentó.