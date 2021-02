El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho este martes que está "satisfecho" por el hecho de que el Congreso haya dado luz verde a la tramitación de la reforma constitucional para limitar el déficit de gasto en las administraciones. "Estoy muy satisfecho porque realmente es muy importante para España en este momento", ha resumido.

Zapatero ha hecho esta reflexión a los periodistas en los pasillos del Congreso al término del pleno extraordinario que se ha convocado para sacar adelante este proyecto de ley, pactado por los socialistas y populares. El jefe del Ejecutivo ha recalcado en varias ocasiones, además, que la reforma es "muy importante" para el país.

"Es razonable, es bueno para España", ha respondido el presidente al ser preguntado por el resultado de la votación. Además, y tras asegurar que se siente respaldado por sus compañeros de partido, Zapatero ha subrayado de ellos que tienen un "enorme sentido" de la responsabilidad.

CiU justifica el que no haya votado

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha justificado el hecho de que su grupo no votara (no ha pulsado el botón ni del sí, ni del no, ni de la abstención) en la sesión plenaria: "Si no hemos estado en el consenso ni en el diálogo tampoco estamos en las votaciones".

En declaraciones en los pasillos del Congreso al término de la toma en consideración de la proposición de reforma de la Constitución, Duran ha informado de que CiU sí estará en la fase que ahora se abre, "la de presentación de enmiendas".

Tal y como ha señalado en el hemiclo, el portavoz de CiU ha querido volver expresar que esta es la primera vez que se reforma la Constitución sin que inviten a su grupo a participar por lo que, textualmente, ha precisado: "Ellos lo hacen, ellos se lo guisan, ellos se lo comen".