El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha criticado con dureza la reforma de la Constitución propuesta por PSOE y PP porque "rompen el consenso constitucional" establecido durante la Transición. "Esta actitud de los dos grandes partidos de no contar con nadie significa una ruptura del proceso constituyente", ha señalado Duran i Lleida. Por eso, para la formación nacionalista catalana, "las dos formaciones han roto y hecho añicos el consenso constitucional" tanto por el fondo como por la forma.

“CiU: participamos en el proceso constituyente, formamos parte del consenso que hoy ya no existe“

"CiU, junto a IU, estamos más legitimados que otros para ejercer este turno en contra de la reforma porque participamos en el proceso constituyente, nos implicamos, defendimos la Constitución: formamos parte del consenso que hoy ya no existe", ha señalado el portavoz del Grupo Catalán en el Congreso.

"La Constitución no solo fue objeto del PP y PSOE: fue algo de todos. Y si fuera por alguno de los que están en la bancada, ni existiría", ha afirmado Duran i Lleida, quien ha señalado que "no es necesario que el principo de estabilidad presupuestaria, con el que estamos de acuerdo, se establezca en Constitución o en una Ley Orgánica".

Ruptura por el fondo y por la forma

"Es una ruptura por contenidos y por las formas", ha dicho Duran i Lleida en el Congreso. El portavoz ha alertado a PP y PSOE de las consecuencias que traerá la reforma constitucional realizada "con nocturnidad y alevosía".

Por razones de forma, porque, a su entender, "modificar la Carta Magna requiere sosiego y consenso. Es inadmisible que se haga una reforma exprés de la Constitución en cuatro días. Si además eso se hace sin el consenso del resto de las fuerzas políticas, se agrava por supuesto esta falta de consenso y sosiego". Y por el fondo porque CiU, "que comparte el principio de estabilidad presupuestaria", no cree necesario que se introduzca en la Constitución.

Además, por el fondo, porque "limita la autonomía de las Comunidades al elevar el rango de la norma".

"No sé si son conscientes que, de no corregir la dirección que se está adoptando, va a convertirse un choque de trenes (...) de consecuencias negativas. Nos produce escalofríos pensar que pueda dar igual algunas fuerzas políticas, que CiU no se sienta identificada por la Constitución: y eso que participó en su elaboración.