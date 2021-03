El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, ha confirmado este martes que el BCE ha activado la compra de deuda soberana en el mercado secundario y que planea seguir haciéndolo. "Estamos en el mercado secundario para quedarnos", ha señalado Trichet en una entrevista concedida a la radio francesa Europe 1.

Esta decisión provocó la caída de las primas de riesgo de Italia y España este lunes en más de 80 puntos básicos y las ha hecho descender aún más este martes. Según el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, el BCE adquirió bonos soberanos de Italia y España por un valor estimado medio de 4.000 millones de euros, una cifra que un economista de Société Générale (SG) eleva hasta "más de 5.000 millones de euros".

De esta cantidad total, hasta 1.500 millones de euros corresponderían a títulos de deuda españoles y el resto (2.500 millones) a bonos italianos, según el promedio de las estimaciones.

Sin embargo, el presidente del BCE ha señalado que la entidad no se plantea comprar bonos en el mercado primario de aquellos países europeos en dificultades. "No es lo que debemos hacer y, además, no lo podemos hacer", ha recordado. Lo que sí ha solicitado, también a España e Italia, es que "hagan lo que consideramos que tienen que hacer, que asuman sus responsabilidades".

Reducir el déficit, una prioridad En la entrevista, el presidente del BCE ha instado a los gobiernos europeos a seguir reduciendo el déficit y a aplicar las medidas acordadas por el último Eurogrupo. "Pedimos que las decisiones que se adoptaron el 21 de julio se apliquen lo antes posible", ha destacado el presidente de la entidad, en referencia a esa cumbre en la que los países de la zona del euro acordaron el segundo rescate a Grecia y flexibilizar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). Entre las medidas preconizadas, Trichet ha recordado que están "la reducción del déficit de los Estados, la aceleración de las decisiones que se tomaron en ese momento, la reafirmación de que todos los países respeten estrictamente su firma y la garantía para el FEEF de la posibilidad de que intervenga en los mercados secundarios de obligaciones". En este sentido, la portavoz del Gobierno francés, Valérie Pécresse, ha indicado en una entrevista con la emisora RTL que la trayectoria tomada para volver al equilibrio presupuestario "es buena", pero que si hay que hacer "mayores esfuerzos para alcanzar el 4,6% del PIB en 2012, se harán". Pécresse también ha asegurado que no desviará "ni una coma" la política emprendida para lograrlo, por lo que no procederá a un aumento general de los impuestos. Lo que sí hará es mantener su política de ahorro en los gastos del Estado, de la Seguridad Social y de las colectividades locales y suprimir "al mismo tiempo" 'nichos' fiscales.