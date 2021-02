El portavoz del gobierno libio ha desmentido este viernes la muerte de uno de los hijos del líder libio, Khamis Gadafi, quien, según los rebeldes, había muerto en el ataque llevado por la OTAN en la ciudad de Zliten, a 150 kilómetros al este de Trípoli.

Según ha informado previamente Mohammed Zawawi un portavoz de los rebeldes, Khamis Gadafi es uno de los 32 miembros de las fuerzas del régimen que han fallecido en esta ofensiva. Además, ha aclarado que han obtenido esta información gracias a las operaciones de espionaje llevadas a cabo por las fuerzas de los insurgentes.

Según informa Reuters, la OTAN no ha confirmado todavía esta información: "No podemos confirmar nada todavía. No tenemos a nadie desplazado en esa zona pero estamos intentado recopilar toda la información posible", ha explicado una fuente de la alianza desde Italia.