El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha regresado este domingo por sorpresa a Venezuela después de recibir su primera sesión de quimioterapia en Cuba, donde los análisis que le han realizado no hallaron presencia de células malignas en su cuerpo, pero debe seguir el tratamiento porque el riesgo aún existe.

"Fui sometido el domingo a intensos estudios de imagenología (...) y debo decirles que no se detectó presencia de células malignas en ninguna parte de mi cuerpo, en un examen riguroso de casi todo el día", ha dicho Chavez a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, en un acto que fue trasmitido por televisión en cadena nacional.

"De todos modos el riesgo existe y por eso (fue necesaria) la quimioterapia que se me aplicó toda esta semana en varias sesiones", ha afirmado Chávez, que ha regresado por sorpresa a Caracas tras pasar una semana en La Habana, donde fue tratado de un cáncer que el propio presidente reveló el pasado día 30 de junio.

"Estoy feliz", ha señalado y ha destacado que todavía está "en pleno proceso de una lucha que es dura y que lleva su tiempo".

"La vamos ganando y la ganaremos, pero lleva su tiempo y sus ritmos", ha afirmado al explicar que a lo largo de la semana recibió sesiones de quimioterapia en un tratamiento que, confesó, "es duro".

Recepción en el aeropuerto

Chávez ha bajado del avión por su propio pie y fue recibido en el aeropuerto por el vicepresidente, Elías Jaua, y varios miembros de su equipo de Gobierno.

"Es un día de jubilo para mí, de alegría", ha señalado, para recordar que hace una semana, en el momento de dejar el país para viajar a Cuba, afirmó que volvería en mejores condiciones.

"Dije: vendré mejor de lo que me voy. Cumplo la palabra, he venido mejor de lo que me fui", ha aseverado al agradecer a Dios, a las oraciones de apoyo y al "esfuercito adicional" que ha tenido que hacer por la mejora.

El presidente ha indicado que a lo largo de esta semana no ha perdido de atención ni un instante a Venezuela, las noticias y los problemas. Además, ha desvelado que almorzó con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en La Habana y ha comentado de nuevo el encuentro que mantuvo con Diego Maradona.

Vestido con camisa azul y camiseta roja, un Chávez de buen semblante ha conversado con el grupo de cadetes de marina que formó la guardia de honor que recibió al presidente.