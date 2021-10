El Senado italiano ha aprobado el plan de ajuste propuesto por el Gobierno, que se ha visto obligado a aumentarlo hasta los 79.000 millones de euros con nuevas medidas ante la inestabilidad de los mercados. Los recortes han salido adelante con 161 votos a favor, 135 en contra y 3 abstenciones. La medida pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde será sometido este viernes a votación.

Entre otras medidas, se recortarán las pensiones más altas hasta en un 10%, se retrasará la edad de jubilación, se impondrán nuevos impuestos a los depósitos bancarios o se instalará el copago sanitario.

Para dar confianza a los mercados tras la turbulencias de los últimos días, el Gobierno de Italia, país que tiene una deuda pública superior al 120% de su Producto Interior Bruto (PIB), ha aumentado de 47.000 a 79.000 millones de euros la cantidad a recaudar con las nuevas medidas de su plan de ajuste.

Reforma de la Constitución

El ministro de Economía, Guglio Tremonti, ha apostado durante su comparecencia en el Senado por introducir en la Constitución una "regla de oro" que exija el equilibrio de cuentas.

"Hoy en Europa hay una cita con el destino: la salvación no llega desde las finanzas, sino desde la política. Pero la política no puede cometer errores, también porque es como con el Titanic: no se salvan ni siquiera los pasajeros de primera clase", ha afirmado Tremonti.

“El drama del euro y de Europa: o se sigue adelante juntos o se va a pique“

"Hemos llegado juntos al dilema y al drama del euro y de Europa. O se sigue adelante juntos o se va a pique. La solución o es política o no es, sin ilusiones de salvación para ninguno", ha agregado el ministro, quien también ha indicado que en la Unión Europea hace falta una visión de futuro sobre la construcción de una gobernanza capaz de guiar "de modo unitario y con autoridad" a los 27 estados miembros hacia un destino común.

"Pero estamos dentro de una paradoja: la zona euro es la zona más rica y menos endeudada del mundo y, sin embargo, la percepción que hoy tienen de ello los mercados financieros no refleja esta fuerza", ha analizado Tremonti.