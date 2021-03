El portavoz del PSE/EE en el Ayuntamiento de Andoain, Estanis Amutxastegi, y la alcaldesa de esta localidad guipuzcoana, Ane Carrere (Bildu), han tratado este lunes sobre la seguridad en el consistorio en una reunión que se ha celebrado en la calle ante la negativa del edil socialista de acceder al edificio sin escoltas.

Amutxastegi y Carrere se habían citado para con el fin de reconducir la polémica suscitada después de que la primera edil de Bildu prohibiera que los escoltas de los concejales amenazados entren en los edificios municipales.

El encuentro ha tenido lugar a las 8.30 horas y se ha celebrado en la calle, bajo el pórtico del Ayuntamiento, ya que la Policía Municipal ha impedido el acceso al interior del edificio a los escoltas de Amutxastegi, por lo que este se ha negado a entrar, según ha explicado a Efe el propio edil socialista.

Ante la negativa de Amutxastegi, el policía local ha avisado a la alcaldesa, quien ha bajado a la calle y ha mantenido la reunión con su antecesor en los soportales, de pie, durante unos veinte minutos.

La alcaldesa califica la situación de "normal"

Según ha indicado el portavoz socialista, la primera edil ha argumentado que la situación es ahora "normal" y que la Policía Municipal es "suficiente" para garantizar la seguridad de los ediles amenazados, al tiempo que se ha hecho responsable en primera persona de que a los concejales "no les pase nada".

Amutxastegi le ha replicado que la "normalidad que ella dice" no existirá para los ediles socialistas mientras exista ETA, argumento al que la alcaldesa ha respondido asegurando que ella "no tiene nada que ver con eso, porque es de Bildu y Bildu no tiene nada que ver con ese tema".

El portavoz socialista le ha explicado que sus escoltas son quienes se responsabilizan de su seguridad y que siempre que él acude a algún lugar, uno de ellos entra primero para "ver qué es lo que hay", tras lo que le permite acceder cuando comprueba que las condiciones son seguras.