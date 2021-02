El verano de 2011 ya ha dado su pistoletazo de salida. Según los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología, será un verano más cálido de lo normal. Así,a partir de esta semana va a ser cada vez más difícil sobreponerse al calor que se sufrirá en los hogares y oficinas de toda España y es necesario recordar cómo mantenerse fresco sin abusar del aire acondicionado.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía del Ministerio de Industria (IDAE) resalta en su Guía Práctica de la Energía un concepto muy útil: la eficiencia energética.

"Significa mejorar nuestra calidad de vida al permitirnos tener el mismo o más confort con un menor consumo energético. Es mayor en la medida en que los consumos de energía por unidad de producto producido o de servicio prestado sean cada vez menores", reza el documento.

"Aplicado a la iluminación, por ejemplo, la bombilla más eficiente es la que produce la misma luminosidad con una menor potencia", esto implica un menor consumo y un mayor ahorro económico, explica Rodrigo Morell, director general de la consultora energética Creara.

Según datos del instituto, los sectores de la vivienda y el transporte han sido los que más han incrementado su consumo en los últimos años y el consumo de energía de las familias españolas es ya el 30% del consumo total de energía de todo el país. Es por eso necesario que el consumo sea responsable durante todo el año, pero en esta época el consumo se dispara por los aparatos de aire acondicionado, que no siempre se utilizan de forma eficiente.

"Si en verano vamos con chaqueta y corbata a la oficina, es evidente que vamos a pasar calor", explica Morell, quien añade que "no tiene mucho sentido que algunas personas, sobre todo mujeres, tengan que ir en verano a trabajar con una chaqueta guardada, por si pasan frío en el despacho". "Vivimos desvinculados del mes en el que estamos. Hay que entender que un grado extra de frío en un aparato de aire acondicionado supone un 7% más de consumo energético", añade Morell.

Así, indica que, "aunque siempre se dice lo mismo", para no pasar tanto calor en verano es fundamental "adaptarse a la época del año en la que estamos" y eso implica alimentarse adecuadamente y vestirse adecuadamente .

Una diferencia con el exterior de más de 12 ºC no es saludable

Además, hay que tener en cuenta la legislación vigente en lo que se refiere a lugares públicos y centros de trabajo. Por ley, todo edificio no residencial no podrá sobrepasar los 21 grados en invierno y no podrá registrar una temperatura inferior a los 26 grados en verano.

El IDAE advierte además que "una diferencia de temperatura con el exterior superior a 12 ºC no es saludable".

Además, desde este año, todos los edificios públicos (oficinas de la administración, centros comerciales, tiendas...) han de tener un panel informativo de la temperatura y humedad en el ambiente visible a todo el mundo.

Por último, en relación a la equipación técnica, Morell recomienda comprar siempre equipos eficientes que, aunque son "algo más caros", el coste se amortiza con el ahorro que suponen.

"Para el mismo nivel de prestaciones, hay aparatos que consumen hasta un 60% más de electricidad que otros", añade el IDAE en su guía.