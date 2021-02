El 80% de los nuevos casos de sida que se registran en España se producen por vía sexual, al no tomar medidas de precaución, y un 30% de los afectados desconoce que tienen la enfermedad, por lo que se diagnostica tarde, retrasando su recuperación inmunológica.



Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Sociedad Española Interdisciplinaria del sida (SEISIDA), Enrique Ortega, quien, junto Piedad Azaro, del servicio de Infecciosos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y el presidente de Madrid Positivo, Jorge Gutiérrez, han presentado el XIV Congreso Nacional sobre el Sida que se inaugura esta tarde en la capital aragonesa.



En el año 2010, se detectaron en España unos 2.264 nuevos casos, de los cuales el 80% se trasmitió por vía sexual, un dato que indica que en los últimos años se ha registrado un "cierto repunte" de la incidencia del sida.

Se ha perdido el miedo al sida

Este aumento, que se ha localizado especialmente en Madrid, donde se están detectando un mayor número de casos en comparación con otras Comunidades, se debe, en parte, a que la sociedad no utiliza medidas de precaución en sus relaciones sexuales, porque ha perdido el "miedo" al sida, ha comentado Azaro. En Aragón, hay 110 personas con VIH, de las cuales 20 se diagnosticaron el año pasado.



"Los nuevos tratamientos, más simplificados y menos tóxicos, parecen mandar un mensaje de que es una infección crónica fácilmente controlable", ha añadido Azaro, quien ha indicado que este fenómeno, junto a la poca repercusión que tienen las campañas explicaría este repunte de la enfermedad.



El 30% de los afectados, unos 40.000 de los 130.000 que se calcula que hay en España, desconocen que tienen la enfermedad, ya que los síntomas tardan en aparecer de media unos siete años, y el 36% corresponde a población inmigrante, ha señalado Ortega.



Al no realizarse la prueba, los pacientes se diagnostican tarde, lo que repercute en la recuperación de sus sistema inmunológico, a la vez que contribuyen a expandir la enfermedad por no seguir el tratamiento adecuado.