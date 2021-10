La Comisión Europea ha propuesto este viernes la adhesión de Croacia a la Unión Europea el 1 de julio de 2013, según ha anunciado el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso.

"La Comisión Europea acaba de proponer al Consejo de ministros de la UE que cierren los últimos cuatro capítulos de las negociaciones de adhesión con Croacia. Esto allanará el camino para que Croacia se una a la UE como el estado número 28 el 1 de julio de 2013", ha explicado Barroso en un comunicado.

La decisión final sobre las condiciones y la fecha de ingreso croata deberá ser tomada por los estados miembros de la UE. Croacia y la UE iniciaron las negociaciones de adhesión en octubre de 2005 y, tras varios períodos de atasco, las retomaron con intensidad en los últimos meses, gracias a las presiones de algunos estados miembros importantes como Alemania.

Croacia fue reconocida por la UE, EEUU y otros países el 15 de enero de 1992 , pero no fue hasta 2000 cuando se iniciaron las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación. Este se firmó en octubre de 2001, y en febrero de 2003 el gobierno croata presentó oficialmente la candidatura del país para convertirse en miembro de pleno derecho en la UE.

Pospuesta por la detención de Gotovina

La fecha fue pospuesta poco después porque el Tribunal Internacional para los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia (TPIY) denunció que Zagreb no cooperaba suficientemente, ya que no había detenido al general Ante Gotovina, comandante de la ofensiva "Tormenta", en la que se cometieron crímenes contra la población serbia.

Las negociaciones fueron iniciadas seis meses más tarde, en octubre de 2005, después de que el TPIY confirmara la cooperación de Croacia. Gotovina fue detenido en diciembre de ese año en Canarias.

Un nuevo estancamiento se produjo en 2008 por el bloqueo de Eslovenia, debido al litigio fronterizo entre ambos países vecinos en el mar Adriático.

Fue bajo el gobierno de la sucesora de Sanader y actual primera ministra, Jadranka Kosor, que se acordó un arbitraje internacional para solucionar el litigio y desbloquear así las negociaciones. Además, Kosor inició una campaña contra la corrupción, otro paso importante en el acceso a la UE, de forma que muchos ex funcionarios, y el mismo Sanader, terminaron en la cárcel.