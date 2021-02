El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que su partido tiene "las prioridades claras" y se ha comprometido a poner en marcha en cuanto llegue a la Moncloa "un plan de choque nacional" que acabe con la alta tasa de pero entre los jóvenes.

Rajoy ha hecho esta promesa en un mitin en L'Hospitalet de Llobregat a la misma hora en la que miles de jóvenes del Movimiento 15-M se manifestaban en Sol a pesar de la prohibición de la Junta Electoral Provincial de Madrid.

Rajoy no ha abordado las manifestaciones de ese llamado Movimiento 15-M o de "Democracia Real Ya" en ninguno de los mítines del martes y el miércoles. Solo salió en defensa de la clase política al afirmar que "lo fácil es descalificar a los políticos" a pesar de que la mayoría de ellos sirven al ciudadano con vocación.

En el pabellón deportivo L'Hospitalet Nord de L'Hospitalet de Llobregat, ante unas 2.000 personas que no han parado de vitorearle, Rajoy únicamente ha dicho que una tasa de paro juvenil del 45% "liquida el futuro" de España y que, por ello, urge un plan de choque nacional que él mismo pondrá en marcha, si no antes, en cuanto llegue a la Moncloa.

Hasta que eso ocurra, ha concretado, los populares implantarán ese plan de choque en las instituciones que gobiernen.

Unos "'pepiños' que florecen por doquier y que son una auténtica inflación" y que no tienen más objetivo que censurar al presidente del PP, incluso aunque no se presente.

Rajoy asegura que su campaña "no gusta al PSOE"

Su campaña, según ha destacado, "no gusta al PSOE ni a los que quieren" que los populares no ganen las elecciones, pero sí a la mayoría de la gente, pues comprueban que hay un partido que explica y se implica en los problemas reales de los ciudadanos.

Además, dedicado a los comicios municipales de Cataluña, ha contrapuesto el veto del PSC al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con su implicación con esta comunidad.

"Algunos no vienen a pedir el voto porque no les dejan. A mí si me dejan y me piden que venga", ha subrayado el líder del PP, que ha insistido en que mientras otros "no vienen", él si lo hace.

"Estuve y volveré a venir porque estoy feliz aquí y me encuentro bien", ha asegurado el líder del PP.

Sánchez-Camacho, quien ha aprovechado el acto para agradecer a Rajoy el apoyo del PP en el Congreso a que Cataluña reciba este año los 1.450 millones de euros del Fondo de Competitividad, ha insistido en que mientras el PSC esconde a sus líderes, los populares enseñan a los suyos, "los mejores".

Rajoy también ha augurado que el candidato del PPC por Barcelona, Alberto Fernández Díaz, será el 22 de mayo "el revulsivo y el cambio que necesita" la ciudad.