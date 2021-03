La Policía ha desalojado esta madrugada a los manifestantes que iniciaron una acampada de Sol de Madrid como continuación de la manifestación del domingo de la plataforma Democracia Real, Ya.

Sobre las 05.00 de este martes, los agentes han solicitado a las decenas de personas que estaban en la céntrica plaza madrileña (unas 150, según Efe) que desmontaran el campamento, según han narrado los propios activistas en Twitter.

No obstante, durante la asamblea de las 20.00 horas, fuentes de la Policía Nacional aseguraron a RTVE.es que el campamento no sería desalojado esa noche y que no habría ningún problema para que continuara la acampada, al menos hasta este martes.

Cinco minutos después, los han rodeado y han comenzado el desalojo, según ha señalado a Efe uno de ellos, Juan Cobo. Según este portavoz, muchos de los acampados realizaron una sentada como forma de resistencia pacífica y los agentes de policía "les han arrastrado y golpeado". En un vídeo publicado en internet se ve a los policías (nacionales y municipales) llevándose por la fuerza a los manifestantes. De momento, las autoridades no han ofrecido una versión de los hechos aunque según los activistas la orden de desalojo venía de la Delegación del Gobierno.

Tras el desalojo, una persona ha sido detenida y un policía ha resultado herido.

Los manifestantes se concentraron después en una bocacalle que da a la Puerta del Sol con la intención de volver a acampar, aunque la Policía les ha impedido el acceso a la plaza.

Finalmente, los activistas han narrado que los agentes han cargado contra ellos para dispersarlos y que han retrocedido por la calle Preciados hasta la plaza de Callao, donde hacia las 07.30 han anunciado que desistían en su intento de regresar para "evitar multas y detenciones".

Exigen un cambio de modelo económico y político A través de esa cuenta en Twitter también han anunciado una próxima asamblea para decidir los próximos pasos y seguir con la que quieren que sea la "revolución española". Los manifestantes iniciaron la sentada en la madrugada del lunes, después de las marchas que sacaron a la calle a decenas de miles de personas en numerosas ciudades de España el domingo convocadas en internet para exigir un cambio de modelo económico y político a una semana de las elecciones municipales y autonómiicas. En Madrid, entre la estatua del oso y el madroño y la boca de metro de Puerta del Sol, los acampados se habían instalado sobre esterillas y cartones, e incluso montaron una pequeña carpa para reivindicar "la dignidad humana por encima de los intereses económicos". Varias unidades del Servicio de Limpieza Urgente del Ayuntamiento de Madrid han retirado las pancartas que los manifestantes habían colocado en la zona, según Europa Press. A las ocho de la mañana, según pudo comprobar Efe, la zona centro de Madrid había recuperado su actividad habitual.