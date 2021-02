El presidente de CEOE, Juan Rosell, ha defendido ligar salarios "absolutamente" a la productividad porque el IPC, al que se referencian en la actualidad, "ha quedado un poco anticuado". A su juicio, de este modo se impondrá "la realidad a la legalidad".

"Las circunstancias en las que se firmaron muchos convenios hace dos, tres o cuatro años han cambiado radicalmente. Algo tenemos que hacer en los salarios", explica Rosell en la presentación de un documento sobre la industria.

El incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos registrados en abril ha alcanzado el 3,01%, cifra ocho décimas inferior al indicador adelantado del IPC (3,8%), según datos del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo sostiene que la pérdida de competitividad de España no se puede achacar a los salarios.

El líder de la patronal aclara que algunos convenios se firmaron en 2006 o 2007, cuando aún la economía "iba hacia arriba". "Pero ya llevamos unos años que vamos hacia abajo", ha lamentado, con especial hincapié en 2009, el año que marcó la gran recesión.

Rosell ha puesto de ejemplo a Alemania, que ha logrado salir de la crisis porque se "reaccionó antes" y decidieron "amoldar" los salarios a la realidad económica y no a lo firmado.

Así pues, el presidente de la CEOE aconseja "tecnificar" el IPC actual, ante la evolución e influencia de los precios de los transportes y la energía, al tiempo que constata que ya existen "muchas empresas" que están indexando los sueldos a la productividad, como Iberdrola.

Negociación colectiva

Aún así, Rosell reconoce que el preámbulo de la reforma de la negociación colectiva recogerá la reivindicación del actual modelo salarial. Sin embargo, insiste en que en las negociaciones con los sindicatos "aún no hay nada cerrado", y, pese a mostrarse "razonablemente optimista", no es tajante en que el proceso culmine con éxito: "Que sea optimista no quiere decir que vaya a haber acuerdo".

El presidente de la CEOE deja claro que los empresarios están poniendo encima de la mesa "lo que podemos y no lo que queremos", y recurre a la reforma laboral para defender su argumento: "La reforma laboral de los empresarios sería muy distinta, pero no podemos legislar".

Ante el nuevo aplazamiento del acuerdo en negociación colectiva tras las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, Rosell niega que los agentes se vieran condicionados por la política y recuerda que el plazo de las enmiendas del proyecto de ley de la reforma de las pensiones y de las políticas activas de empleo finalizan a finales de mayo.

“Estamos intentando que sea la mejor reforma para la economía“

"Si el plazo de enmiendas hubiera sido el 18 o el 19 de mayo, seguramente habríamos acabado el 18 a las 12 de la noche", apunta, para más tarde constatar que la CEOE está cediendo en sus posturas para intentar arrancar un pacto.

"No es la reforma de los empresarios, estamos intentando que sea la mejor reforma para la economía, en la que el sector privado es el que tiene que llevar la voz cantante", indica, para terminar sentenciando: "Que tengan confianza, que lo que proponemos no es ninguna barbaridad".