La Audiencia Nacional ha condenado a 439 años de cárcel a los dos piratas somalíes Cabdullahi Cabduwily, alias Abdu Willy, y Raageggesey Adji Haman por el secuestro del atunero vasco Alakrana, hecho que ocurrió el 2 de octubre de 2009. En la sentencia, el tribunal ha considerado probado "sin duda alguna" que fueron "organismos públicos vinculados al Gobierno español" los que pagaron el rescate para la liberación del atunero vasco Alakrana.

"No ha sido la empresa armadora, sino organismos públicos vinculados al Gobierno español, quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes y del propio pesquero", asegura la sentencia hecha pública.

Por ello el tribunal ha estimado "innecesaria" la petición de desclasificación de documentos que solicitó la defensa de los dos piratas.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presididos por Angela Murillo, han encontrado a los dos piratas culpables de 36 delitos de detención ilegal, de otros 36 contra la integridad moral y de delitos adicionales de robo con violencia y asociación ilícita.

La sentencia señala que no se puede condenar a los piratas por terrorismo porque no hubo "una finalidad de subvertir el orden constitucional o alterar la paz pública", requisito exigido por la legislación para aplicar este tipo penal.

La sentencia no aclara la cantidad del rescate

El rescate pagado por la liberación del Alakrana sobrevoló en todo momento la vista oral celebrada contra Cabduwily y Adji Haman a pesar de no ser objeto de juicio.

El más explícito fue el patrón, Kepa Etxebarria, quien explicó ante el tribunal que transcurridos diez días del secuestro del atunero vasco se le presentó una persona que se hizo cargo de las negociaciones con los piratas somalíes y que se identificó como "Pepe, de los misteriosos". "No me hagas preguntas porque no te voy a contestar, soy de los misteriosos", le contestó el negociador cuando intentó conocer su identidad.

Etxebarria negó en su declaración que su empresa pagase rescate alguno y explicó que, tras la liberación, Pepe le dio la mano y se fue "sin más".

Varios de los tripulantes señalaron además en la Audiencia Nacional que, el día antes de la liberación, que tuvo lugar el 17 de noviembre de 2009, vieron como una avioneta sobrevolaba varias veces el barco y lanzaba al mar dos bidones.

La sentencia dictada este martes no aclara qué cantidad se pagó para el rescate. Etxebarria señaló en la vista oral que cuando estaban negociando "sobre los tres millones o cuatro de dólares" no volvió a estar presente en las conversaciones con los secuestradores.