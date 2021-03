El líder libio, Muamar el Gadafi, ha dicho este sábado que está preparado para un alto el fuego, pero señala que debe implicar a todas las partes y no sólo a sus propias fuerzas. También avisa de que no se marchará del país.



En un discurso en directo por la televisión libia, Gadafi dice que aunque su país se encuentra preparado para un alto el fuego, esta decisión no puede ser unilateral.



"Nosotros fuimos los primeros en dar la bienvenida a un alto el fuego y fuimos también los primeros en aceptarlo, pero el ataque de la OTAN no ha parado", apunta.

Gadafi ha dicho que si las potencias de la OTAN no estan interesadas en establecer negociaciones, el pueblo libio no se rendirá y estarán dispuestos a morir resistiendo frente a los que él ha denominado "terroristas".

En los 80 minutos de discurso el líder libio también ha instado a Rusia, China y a sus países "amigos" de África y América Latina a presionar al Consejo de Seguridad para que adopte una nueva postura frente al conflicto.

“Nadie puede obligarme a dejar mi país“

Sin embargo, aunque el líder libio se muestra dipuesto a encontrar una solución, afirma que nadie le obligará a abandonar su país. "Nadie puede obligarme a dejar mi país ni decirme que no luche por él".

Estas declaraciones de Gadafi se producen tan sólo unos días después de que el Gobierno libio pidiera la convocatoria de una cumbre extraordinaria de la Unión Africana (UA) para intentar encontrar una solución negociada.



El ministro de Exteriores del país africano, Abdelati Obeidi, realizó esta petición en la sede de la UA delante del Consejo de paz y seguridad de la organización. Mientras Gadafi seguía bombardeando Misrata.

El tono de esta nueva intervención de Gadafi contrasta con el de otros discursos del presidente libio como en el que llamó a los rebeldes "ratas" y prometió hacer un seguimiento casa por casa para matar la revuelta.

Después de la intervención de Gadafi la televisión estatal ha asegurado que aviones de la OTAN han bombardeado un edificio adyacente a la cadena durante el discurso de Gadafi.