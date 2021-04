El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha confirmado este martes que los informes policiales sobre Bildu consideran que la coalición es una estrategia de ETA y que, entre las candidaturas que ha presentado, hay listas con personas vinculadas a Batasuna.

Así lo ha dicho Rubalcaba en una rueda de prensa en la que ha presentado el balance de siniestralidad en las carreteras durante la pasada semana santa, y en la que, sin embargo, no ha aclarado si la Fiscalía y la Abogacía General del Estado optarán por impugnar la totalidad de las candidaturas de Bildu o sólo las que consideren que no están limpias.

El titular de Interior ha insistido en que no es el Gobierno, ni el PSOE ni el PP, quienes deben impugnar las candidaturas de la coalición, sino que la decisión corresponde a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado una vez que estudien los informes elaborados por las fuerzas de seguridad.

Rubalcaba insiste en que no se puede impugnar una coalición

A partir de ahí, Rubalcaba ha evitado referirse a algún pacto con el PP sobre las medidas a adoptar para impedir la presencia de Bildu en las urnas, y ha pedido en varias ocasiones que se deje trabajar a los jueces.

En cualquier caso, sí ha aclarado que no se puede pedir la impugnación de la coalición de Bildu porque el ordenamiento jurídico español no lo permite, y ha criticado a los dirigentes populares que abogan por esta vía sabiendo que no es posible.

En este sentido, el vicepresidente ha apuntado a la impugnación de las candidaturas de la coalición abertzale. "¿Cómo se construye esta impugnación? Vamos a dejar trabajar a los jueces, vamos a dejar pasar unas horas", ha subrayado.