¿Por qué ha salido Troitiño de prisión?

La puesta en libertad del etarra Antonio Troitiño, condenado a más de 2.200 años de prisión por más de 20 asesinatos, ha generado cierta polémica ya que su salida de la cárcel no estaba prevista hasta el año 2017, en aplicación de la llamada 'doctrina Parot'.

La 'doctrina Parot' fue establecida por el Tribunal Supremo precisamente para evitar salidas anticipadas de presos con condenas muy largas, pero en 2008 el Tribunal Constitucional estableció la doctrina del doble cómputo penal, a la que finalmente se ha acogido Trotiño para salir de prisión.

La libertad del etarra ha sido posible después de que la Audiencia Nacional aceptara la petición del terrorista de realizarle una nueva liquidación de condena basándose en este criterio. Tras ello, la Sala Penal del Supremo emitió una orden de excarcelación inmediata.

"Troitiño solicitó hace dos semanas la liquidación de penas para que se le aplicará la nueva doctrina del Constitucional", explica la jefa de prensa de la Audiencia Nacional a RTVE.es. "Nosotros lo tramitamos y se le dio el visto bueno", apunta.

En el año 2010 se llevó a cabo la reforma legal para evitar el doble cómputo, pero la modificación no tiene carácter retroactivo, por lo que hay presos a los que no les afecta y pueden acogerse a la sentencia del Constitucional para salir antes de la cárcel.

Por su parte el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes Peces , ha afirmado que "no hay resquicio ni laguna legal" ante la excarcelación del histórico etarra Troitiño, sino "aplicación de la legalidad vigente", y deja claro que el Tribunal Supremo tiene "la última palabra".

En resumen "los beneficios que puedan tener los presos se tienen que aplicar a la totalidad de la pena, ahí reside la cuestión", cuenta el profesor. "Esto no debe producir alarma. Por fortuna aquí en España, no hay pena de muerte, y hay que contar con la posibilidad de que hasta el peor de los criminales pueda salir a la calle", explica.

Como explica el profesor Miguel Cobos, el fundamento jurídico de la doctrina del Constitucional se puede resumir en tres puntos: "las penas no pueden ser exclusivamente retributivas, las penas en España pueden llegar a ser muy largas y por último están los casos de los presos enfermos graves que también salen en libertad", explica.

"La 'doctrina parot' y los beneficios se calculan con la totalidad de la condena , se hace el cómputo y lo que sale, sale, ahí no se puede hacer nada, eso es inamovible, no hay posibilidad de cambiarlo", explica Miguel Cobos a RTVE.es . "En un Estado como el nuestro, lo que no cabe es que se entiendan las penas exclusivamente con carácter retributivo", apunta.

Muchos se preguntan si esta nueva doctrina no dará lugar a fraudes de ley, pero "se ajusta perfectamente al fundamento jurídico", según explica Miguel Cobos Gómez de Linares , profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid a RTVE.es.

¿Más casos?

La libertad de Antonio Troitiño abre la veda para la posible salida de otros presos que se acojan a esta misma doctrina para salir antes de la cárcel.

“En la Audiencia Nacional no nos constan más peticiones, pero eso no significa que no haya“

Según informa la Audiencia Nacional a RTVE.es, no hay más etarras que hayan pedido una nueva liquidación de condena basándose en el criterio de doble cómputo penal.

"No nos constan más peticiones, pero eso no significa que no haya", dice la Audiencia.