Han tenido que dejar sus casas, sus cosas y su medio de vida, que, en muchos casos, eran sus granjas y sus animales. Pero a los centros de evacuación no les basta. Para poder ingresar en ellos y recibir su “abrigo”, los últimos evacuados de la prefectura de Fukushima han de contar con un certificado oficial que pruebe que no están contaminados.

A primera vista, si no un certificado, lo que sí que puede que tengan los que viven –o vivían– entre 30 y 40 kilómetros más allá de Fukushima son “papeletas” para portar radiaciones y contagiar a otras personas, sobre todo teniendo en cuenta que, este martes, Japón ha reconocido que la gravedad del accidente nuclear de Fukushima es equiparable a la de Chernóbil. Incremento del nivel del accidente que entraña, entre otras cosas, “riesgo para la salud y para el Medio Ambiente”, según algunos expertos.

Indignación entre los residentes de Fukushima

Los vecinos de las poblaciones situadas a cerca de 30 kilómetros de la central, en cambio, lo niegan, al mismo tiempo que se indignan por el excesivo control de radiactividad por el que se les obliga, ahora, a pasar.

Y eso en el mejor de los casos: Una vecina de una de esas localidades ha escrito en su blog que un hotel de la prefectura de Saitama, en el norte de Tokio, se niega a hospedarla a ella y a su familia.

“A pesar de haberle explicado que no venimos de ninguno de los pueblos evacuados, la recepcionista me ha respondido que no podemos estar allí a menos que tengamos la prueba de que no estamos contaminados”, se lamenta.