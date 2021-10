La coalición de países que apoyan la intervención militar en Libia han aumentado la presión contra el régimen de Muamar el Gadafi, al que le han advertido de que los bombardeos seguirán hasta que cumpla con la resolución 1973 de la ONU, con el objetivo de acelerar el fin de la intervención militar.

Sin embargo, mientras un grupo de países -notablemente Francia, Reino Unido y Estados Unidos- han abierto la posibilidad de armar a los rebeldes libios, otros países, como las potencias árabes, Italia o España, apuestan por forzar el exilio del dictador para evitar un baño de sangre.

"Les recuerdo que no es parte de la resolución de la ONU, pero estamos preparados para armar a nuestros socios", ha declarado el ministro de Exteriores frances, Alain Juppé, al término de la cumbre que se ha celebrado en Londres para buscar una salida política a la crisis libia.

Juppé ha sido el que se ha expresado con más claridad sobre el armamento a los rebeldes, algo que no han descartado ni el jefe del Foreign Office británico, William Hague, ni la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, aunque consideran que no es algo que se plantee en este momento.

"Entiendo que tenemos que dar la ayuda al pueblo libio para defenderse en determinadas circunstancias pero es algo que no ha sido discutido en la cumbre", ha asegurado Hague.

"Por supuesto que damos la bienvenida a cualquier ayuda que podamos recibir de cualquier país. Hasta ahora no nos han ofrecido nada, así que no voy a hacer comentarios", ha declarado Mahmoud Shammam, jefe de relaciones con la prensa del CNTI, en rueda de prensa en Londres.

Clinton ha añadido que, aunque en efecto es algo que no se plantea en este momento, su país considera que no sería ilegal armar a los rebeldes.

No en este momento

¿Es legal?

Sin embargo, la iniciativa de armar a los rebeldes está lejos de tener consenso entre los más de 40 países y organizaciones internacionales reunidos en Londres.

La ministra de Exteriores española, Trinidad Jiménez, ha contradecido a Clinton y ha asegurado que para armar a los rebeldes sería necesaria una nueva resolución de la ONU ya que la 1973 impone, a su juicio, el embargo de armas a todas las partes.

Además, Jiménez ha reconocido que hay un acuerdo tácito entre los miembros de la coalición de que los mejor en estos momentos sería que Gadafi saliese del país.

Por su parte, el primer ministro de Catar, Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani, cuyo país organizará la primera cumbre del Grupo de Contacto sobre Libia, ha pedido a Gadafi que se vata para evitar un baño de sangre.

"Creo que esta es la única solución a este problema lo antes posible pero por ahora no vemos ningún indicio de esto, aunque lo que ofrecemos ahora podría no está sobre la mesa dentro de unos días. No estoy advirtiendo a nadie pero trato de parar un baño de sangre", ha declarado.