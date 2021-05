El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado este jueves la propuesta presentada por Suecia y respaldada por Estados Unidos de enviar a Irán un relator especial para que estudie la situación de los derechos humanos en este país. Sería el primero en una década.



La resolución se ha aprobado con 22 votos a favor, siete en contra (de China, Cuba, Pakistán y Rusia, entre otros) y 14 abstenciones, según ha anunciado su presidente, el embajador de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow.



El Consejo ha mostrado su preocupación por la represión a la que somete Irán a miembros de la oposición y también por el incremento del uso de la pena de muerte. Asimismo ha lamentado la falta de cooperación en este país.

Preocupación por la situación en Irán

"Estados Unidos y otros socios están muy preocupados por la situación en Irán, donde el respeto de los derechos humanos se ha deteriorado drásticamente en los últimos años", ha asegurado el embajador de Estados Unidos, Eileen Donahoe.



Ya a principios de mes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señaló que Irán había intensificado su represión contra los opositores, así como las ejecuciones detraficantes de drogas, los prisioneros políticos y los criminales juveniles.



El Consejo predecesor, la Comisión de Derechos Humanos, tuvo relatores especiales en Irán de 1984 a 2002, pero Irán no ha cooperado desde entonces de manera significativa, según un diplomático. Desde 2002 Irán no ha permitido la renovación del último relator especial en el país ni ha permitido ningún relator temático de la ONU desde 2005.



Desde el 7 de marzo, 92 personas han sido ejecutadas en Irán, según un informe elaborado por la agencia AFP a partir de las informaciones publicadas por la prensa, puesto que no hay cifras oficiales públicas.