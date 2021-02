"Esto no va de un cambio de régimen". Con estas palabras el portavoz de la Casa Blanca ha querido dejar claro que la operación militar lanzada contra Gadafi no quiere cambiar el Gobierno de Libia, unas palabras que han sido refrendadas por los responsables de los ejércitos de Estados Unidos, Francia y Reino Unido pese a haber atacado y destruido un edificio del complejo presidencial del líder libio en Trípoli este domingo.

Estas palabras coinciden con la convocatoria de una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU a petición de Libia para tratar la situación en ese país después de que el fin de semana se iniciara la intervención militar.

Reunión en la ONU

Los quince miembros del Consejo, presidido este mes por China, se reunirán a puerta cerrada a partir de las 20:00 a petición de Libia para discutir el desarrollo de los acontecimientos tras la aplicación de la resolución 1973 que autoriza tomar "todas las medidas necesarias" para proteger a la población civil libia.

Fuentes diplomáticas occidentales han informado de que en la reunión se analizará una carta enviada por el jefe de la diplomacia del régimen libio, Musa Kusa, "en la que se queja de la implementación de la resolución 1973", aprobada el jueves por el máximo órgano de seguridad con la abstención de China, Rusia, India, Brasil y Alemania.

Así las cosas, el jefe de las fuerzas armadas británicas, el general David Richards, ha subrayado en una entrevista a la BBC que Gadafi "absolutamente no es el objetivo porque no está permitido en la resolución de la ONU y no es algo que queramos discutir más adelante".

Las palabras de Richards venían a contradecir al ministro de Defensa británico, Liam Fox, que ha calificado a Muamar el Gadafi de "objetivo legítimo", lo que ha sido interpretado como indicación de que los bombardeos podían intentar acabar con la vida del líder libio.

Preguntado por esta posibilidad, el secretario de Defensa de EE.UU., Robert Gates, ha declarado que si se "añaden objetivos adicionales" a la operación más allá del mandato expreso de la ONU "crearemos un problema".

Respecto al liderazgo de la operación, Gates ha sido explícito al anunciar que Estados Unidos espera "ceder la responsabilidad primaria" en "unos días", sin especificar a quien.