>> La narración sigue aquí

23:36 Al Yazira informa de que las autoridades libias han detenido a un grupo de sus periodistas en el oeste de Libia. Los corresponsales son un británico, un noruego, un tunecino y un mauritano.

22:49 Muamar Gadafi asegura en un mensaje de audio difundido por la televisión estatal que la intervención extranjera ha convertido el Mediterráneo y el norte de África en un "verdadero campo de batalla". Y añade que los intereses de éstos estarán en peligro a partir de ahora.

El líder libio anuncia que ha abierto los depósitos de armas "para defender al pueblo libio". Gadafi asegura que armará a civiles para defender a Libia.

22:42 Un portavoz de la fuerzas armadas libias asegura que los bombardeos del "enemigo cruzado" continúan esta noche contra "objetivos civiles" en cinco ciudades: Zuara, Trípoli, Misrata, Sirte y Bengasi, según la agencia oficial libia Jana.

22:32 El ejército francés desmiente que uno de sus aviones haya sido derribado.

22:20 La televisión estatal libia asegura que un avión de combate francés ha sido abatido por la defensa antiaérea del país en la región de Trípoli, aunque no precisó más detalles.

22:17 La televisión estatal libia asegura que Gadafi ofrecerá un discurso sobre la intervención extranjera.

21:57 El Ministerio libio de Exteriores amenaza con una respuesta militar contra las fuerzas occidentales en el Mediterráneo tras las operaciones llevadas a cabo por las potencias extranjeras contra el país, según la agencia oficial Jana.

21:55 El jefe del movimiento chií libanés Hizbulá, Hassan Nasralá, expresa su apoyo a los pueblos que llevan a cabo revueltas populares en la región y acusó a los regímenes de Libia, Baréin y Yemen de provocar guerras civiles.

21:50 La Televisión estatal libia anuncia que aviones de los "enemigos cruzados" han llevado a cabo ataques contra las ciudades de Trípoli, Mesrata, Zouara y Benghasi.

21.46 - Los F-18 enviados por España ya se encuentran en la base italiana de Decimomannu, al sur de Cerdeña. Los medios que participarán en el embargo de armas -una fragata, un submarino y un avión de vigilancia marítima- saldrán del país una vez que el Congreso autorice la misión.

21.41 - Fuentes de Estados Unidos aseguran que los bombardeos aéreos sobre Libia son solo la primera fase de una operación multifase.

21,27 - Barcos y submarinos de EE.UU. y Reino Unido han lanzado ya más de 110 misiles Tomahawk contra objetivos libios, según el Pentágono.

21:10 Bengasi y Misrata, las dos ciudades que han resistido a Gadafi en las últimas semanas, han sido bombardeadas por el ejército libio. Bengasi, que se ha convertido en la capital de los rebeldes, es la que más ha sufrido los bombardeos de la últimas horas.

Con la noticia del primer ataque de los caza franceses y más tarde la entrada en escena de los estadounidenses el sentimiento entre los libios ha sido de alivio, informa el enviado especial de TVE a Libia Óscar Mijallo.

21:03 Miles de libios forman un escudo humano para denunciar la intervención militar extranjera en Libia.

20:59 La Televisión estatal libia anuncia que, a última hora de la tarde, zonas residenciales de Trípoli han sido blanco de ataques aéreos llevados a cabo por aviones "del enemigo cruzado".

20:56 Las fuerzas británicas entran en acción en Libia, afirma el primer ministro británico David Cameron.

20.51 - Un barco de guerra de EE.UU. está lanzando misiles contra Libia, según informa la CCN, que cita fuentes oficiales de Defensa.

20:16 Obama hará una declaración en la Casa Blanca, en menos de una hora, sobre la intervención en Libia a la que han llamado la Odisea del amanener.

20:13 Tres submarinos estadounidenses están preparados para intervenir en Libia.

19:59 Los marroquíes protestarán de nuevo mañana pese a la reforma constitucional.

19:50 20 aviones de combate galos sobrevuelan Bengasi.

19:02 El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dice que el régimen de Libia "se ha burlado" de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un inmediato alto el fuego en ese país.

18:53 Los medios aéreos y navales ofrecidos por Zapatero puede suponer el despliegue de 450 militares.

18:49 Despegan desde la base aérea de Torrejón de Ardóz con destino Italia-Libia el avión cisterna y los cuatro aviones militares españoles.

18:47 Los egipcios participan masivamente en un plebiscito de reforma constitucional que es la primera votación libre en muchas décadas y que se desarrolló sin apenas incidentes.

18:43 La ministra de Defensa, Carme Chacón, presidirá esta tarde a las 19:30 una reunión en el Estado Mayor de la Defensa para coordinar el despliegue militar español en Libia.

18:42 Al Jazeera asegura que las tropas aliadas han destruído cuatro tanques libios del régimen de Gadafi, cerca de Bengasi.

18:40 El secretario de Defensa de EE.UU. retrasa su viaje a Rusia ante la intervención de las tropas aliadas en Libia.

18:35 Rusia condena la operación internacional para actuar colectivamente en Libia contra el régimen de Muamar el Gadafi tras el anuncio ayer de las autoridades libias de un alto el fuego.

La decisión de Occidente demuestra "con qué fin preciso Francia y Gran Bretaña, y los que están con ellos, manifestaron tanta preocupación con los acontecimientos en Libia, declaró el jefe de la comisión de Asuntos Exteriores de la Duma (Cámara de Diputados), Konstantín Kosachov.

18:00 Un avión francés dispara contra un vehículo militar en Libia, según el ministerio de Defensa galo. Según un portavoz militar, Francia ha destruído su primer objetivo.

El coronel del Estado Mayor del Ejército Thierry Burkhard, indicó en una conferencia de prensa que uno de los cazas franceses implicados en las operaciones de esta tarde realizó "un tiro en torno a las 17.45 contra un vehículo militar de tipo por determinar".

1748: El comandante de la Sexta Flota de los Estados Unidos en Europa, el vicealmirante Harry B. Harris Jr., será el encargado de coordinar a la coalición internacional que intervendrá en Libia para establecer la zona de exclusión aérea, según han informado a Efe fuentes del Gobierno español.

17:49 El primer ministro canadiense, Stephen Harper, asegura que su país se unirá a la gran operación en Libia.

17:46 El Gobierno francés confirma el comienzo de las operaciones militares en aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Libia.

17:37 Hilary Clinton afirma que Estados Unidos apoyará a sus aliados y socios para hacer cumplir la resolución de la ONU a Líbia.

17:20 Francia tiene 5 aviones de caza en Libia preparados para actuar si tuvieran que hacerlo.

17:19 El ex presidente de Cuba Fidel Castro considera que el "poderío" militar de la OTAN sobra y resulta "estúpido", y así lo dice en un nuevo artículo publicado hoy en el que también se pregunta para qué existe el Consejo de Seguridad de la ONU.

17:13 El presidente de Estados Unidos,Barack Obama, afirma que "estamos preparados para actuar rápidamente" para proteger a la población libia ante los ataques del régimen de Muamar el Gadafi.

Obama lo explicó así en el transcurso de una declaración junto a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, con quien se reunió hoy en el Palacio de Planalto en Brasilia, en su visita al país.

17.10 Elecciones en Egipto. El premio Nobel de la Paz no ha podido votar en Egipto. Cuenta en su twitter que su familia ha sido atacada y que le han roto los cristales de su coche.

17.05 Países participantes en la cumbre de París: además de Francia como anfitriona, Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Grecia, Irak, Italia, Jordania, Marruecos, Noruega, Holanda, Polonia, Catar y el Reino Unido.

También asistieron el Consejo Europeo, la Unión Europea (UE), la Liga Árabe y la ONU representada por su secretario general, Ban Ki-moon.

17.02 Twitter de Moncloa: "El presidente asegura que el objetivo de las operaciones en Libia será embargo de armas y exclusión aérea".

17.00 Noticia. Aviones españoles se desplegarán esta tarde en Italia para imponer la exclusión aérea a Gadafi. (Leer más).



16.52 Rueda de prensa de Zapatero: "Los aviones están hoy en fase de despliegue hacia Italia” ha dicho que previsiblemente mañana pueden estar ya a disposición de la coalición. El martes el presidente comparecera en el Congreso para dar cuneta de la decisión adoptada.

12.12 min En un tono solemne, el presidente del Gobierno ha subrayado que España "asume su responsabilidad" al participar en la misión para hacer cumplir los dos objetivos de la resolución de la ONU, el embargo de armas y la zona de exclusión aérea.

16.48 Zapatero: Los medios navales y aéreos “partirán esta tarde hacía una base italiana”. España colaborará también en el control del embargo de armas al régimen de Gadafi desplegando una fragata F-100, un submarino y un avión de vigilancia marítima.

16.46 Zapatero, en rueda de prensa: España va a desplegar para incorporarse en la coalición de países, un avión cisterna, un Boeing 707, y cuatro aviones F-18.

16.45 Zapatero, en rueda de prensa: España asume su responsabilidad de hacer efectiva la resolución de la ONU de proteger la pueblo de Libia y prestar ayuda humanitaria a la población libia.

16.41 Comienza la declaración del presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde la embajada de España en Paris, tras la cumbre de los líderes internacionales. En directo en el Canal 24 Horas de TVE.

16.28 En twitter: Rueda de prensa del presidente del Gobierno tras la Cumbre Internacional sobre Libia en unos mintuos, según el twitter de Moncloa. Zapatero hablará tras la cumbre de los líderes inetrnacionales desde la embajada de España en Paris.

16.33 En apoyo a la coalición. Los representantes de los principales sindicatos españoles CC.OO. y UGT y numerosos representantes del mundo de la cultura han justificado la intervención en Libia al calificarla como "un mal menor" que evitará la masacre de miles de civiles, al tiempo que han señalado las diferencias con la guerra de Irak.

16.32 El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, afirma que "es necesario actuar ahora para proteger a la población" en Libia de los ataques del régimen de Muammar Gadafi.

16.30 Operación militar de la coalición. Once Tornados británicos aterrizan en la base británica de Chipre.

16.27 Operación militar de la coalición. Varios aviones estadounidenses se encuentran ya enbases italianas. También el portaaviones Garibaldi, con seis aviones de combate Harrier de despegue vertical, se dirigió en las últimas horas desde el puerto de Taranto (Apulia, sur de Italia) hacia el de Augusta (Sicilia) con varias decenas de soldados especialistas en asalto y acciones antisabotaje.

16.26 Operación militar de la coalición internacional. Las bases italianas se preparan para la intervención en Libia y aviones de la Aeronáutica castrense están siendo desplegados en la base de Trápani, en la isla de Sicilia, informan los medios de comunicación locales.

16.24 En las últimas horas han aterrizado también en la isla de Sicilia, en la base aérea de Sigonella, los seis cazabombarderos daneses del tipo F-16 que partieron esta mañana desde Dinamarca para colaborar en la operación militar contra el régimen de Gadafi, mientras que se espera que lleguen en las próximas horas unidades de Bélgica y España.

16.21 Aquí puedes ver la comparecencia íntegra de Nicolás Sarcozy tras la cumbre de Paris. El presidente libio, Muamar el Gadafi, "ha menospreciado esta advertencia" y "ha intensificado" su ofensiva, aseguró Sarkozy.

04.58 min Sarkozy: "nuestros aviones ya evitan los ataques" del ejército libio

16.16 También ha hablado la canciller alemana Angela Merkel y ha dicho que todos están unidos para que la violencia termine en Libia y ha confirmado que su país no tomará parte en una acción militar.

16.13 Gran Bretaña dice que "el momento de actuar" en Libia. El primer ministro británico, David Cameron, ha dicho este sábado que el "coronel Gadafi ha mentido a la comunidad internacional, ha prometido un alto el fuego que ha roto". Pide una intervención "urgente" para cumplir con la voluntad de la ONU.

16.05 Los tanques de Gadafi se acercan a la ciudad de Zintan, según testigos citados por Al Arabiya. "Hay tanques en dirección a la entrada sur de Zintan, alrededor de 20 a 30 tanques, que están golpeando la ciudad", ha dicho un testigo.

16.00 Sarkozy, tras la cumbre de Paris: "Nuestra determinación es total, lo digo de forma solemne. Cada uno está ante sus propias responsabilidades. Es una decisión grave, que hemos tenido que tomar al lado de nuestros socios árabes, europeos, norteamericanos. Francia esta decidida a asumir su papel ante la historia".



15.55 Sarkozy: También le ha mandado un mensaje a Gadafi y le ha dicho le ha dicho que todavía está a tiempo de evitar lo peor y que las puertas de las diplomacia se abrirá en cuanto cesen los ataques.

15.51 SaNuestra determinación es total, lo digo de forma solemne. Cada uno está ante sus propias responsabilidades. Es una decisión grave que hemos tenido que tomar al lado de nuestros socios árabes, europeos, norteamericanos…

Francia esta decidida a asumir su papel ante la historia

rkozy: "El futuro de Libia pertenece a los libios, no queremos decidir por ellos. No intervenimos porque queramos decidir por los libios. Es por una conciencia universal que no puedo permitir tales crímenes. Intervenimos para proteger a la población dificil de la locura de un régimen que asesinando a su propia legitimación ha perdido toda legitimidad".

15.47 Comienza la declaración del presidente francés, Nicolas Sarkozy, tras la cumbre de Paris.

"Ahora mismo nuestros aviones ya impiden que se produzcan ataques sobre la ciudad", ha dicho.

15.36 David Picazo, enviado de TVE en Paris informa de que se están acelerando los contactos diplomáticos que podrían precipitar la intervención militar en Libia. Algún medio de comunicación en Francia califica hoy esta cumbre como “un auténtico consejo de guerra”.

15.34 Concluye la cumbre de Paris. Luis Miguel Úbeda, corresponsal de RNE en Paris, informa de que la cumbre ya ha terminado y en unos minutos se espera la comparecencia del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. También se espera una declaración de Zapatero desde la embajada de España en Francia.

15.26 Noticia. Varios aviones de combate del Ejército francés sobrevuelan Libia, informa AFP. Según fuentes militares es “una misión de reconocimiento”. (Leer más)

15.20 Mapa bases de la OTAN. Estas son las bases que la OTAN tiene cerca de Libia. Desde ellas partirán las fuerzas internacionales lideradas por Reino Unido y Francia para imponer una zona de exclusión aérea e intentar acabar con los ataques indiscriminados sobre la población civil.

15.16 Refugiados libios. Las fronteras de Libia también viven el incremento de la tensión en la zona. Se teme que la intervención militar provoque otro éxodo, ahora de ciudadanos libios. En la frontera con Túnez, el enviado de TVE, Diego Arizpeleta, informa de que de momento la situación en la frontera es estable.

15.14 La gente está huyendo hacia el este y es muy difícil encontrar transporte. “Los rebeldes denuncian que la tregua que ayer declaró Gadafi era mentira y piden una intervención urgente para evitar una matanza”, ha añadido Óscar Mijallo.

15.10 Gadafi avanza en Bengasi. "Parece que Gadafi está tratando de ganar el mayor terreno posible y que la infantería del régimen ya han entrado en la ciudad apoyados por los tanques de Gadafi”, ha informado el enviado especial de TVE a Libia, Óscar Mijallo.

01.28 min Gadafi ha continuado bombardeando varias ciudades rebeldes, principalmente Bengasi, a pesar de que el viernes anunciaba un alto el fuego, cumpliendo, decía, con el mandato de la ONU. (19/03/2011)

15.00 Libia. Hay confusión sobre la propiedad del avión derribado esta mañana en Bengasi. Según la BBC que se hace eco de la televisión estatal libia, los rebeldes habrían admitido haber derribado su propio avión por error. hasta ahora no se sabía que los rebeldes teníam aviones. Otras fuentes afirman que el avión era de Gadafi.

14.54 Canadá ha anunciado que apoya una acción rápida en Libia, pero que necesitaría al menos dos días para preparar sus aviones militares para la opoeración, según un portavoz del primer ministro canadiense. "Nuestros aviones han alcanzado la zona ya, pero necesitamos dos días para prepararnos para cualquier misión", ha añadido.

14.49 La comunidad de residentes libios en España ha dirigido un mensaje a las autoridades, partidos, sindicatos y la ciudadanía en el que pide ayuda y "acciones urgentes" para "parar el genocidio" que, afirman, "sigue perpetrando" Muamar el Gadafi en su país contra la población civil.

14.42 Francia.- Fuentes del Elíseo han confirmado que no asiste a la Cumbre de París, en contra de lo que se había anunciado, ningún representante de la Organización para la Unidad Africana (OUA).

14.33 Los sindicatos UGT y CCOO mostraron este sábado su respaldo a la decisión de Naciones Unidas de intervenir en Libia, y al apoyo que ha mostrado el Gobierno español a esta iniciativa.

14.31 El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha viajado hoy desde Madrid junto al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a la cumbre sobre Libia que se celebra en París, al registrarse un fallo en el avión de las Naciones Unidas. Ban Ki-moon estaba en Madrid tras entrevistarse ayer con Zapatero y con el rey Juan Carlos, con quienes analizó la operación internacional para frenar al régimen de Muamar al Gadafi.

14.28 Yemen.- Las autoridades expulsaron anoche a dos corresponsales de la cadena de televisión catarí Al Yazira que habían llegado días antes al país para cubrir las protestas de la oposición, informó hoy el Ministerio de Información.

14.27 Egipto.Los egipcios acudían hoy masivamente a votar en el referéndum de reforma de la Constitución y en muchos colegios electorales se veían colas con más de dos horas de espera, según pudo comprobar Efe en El Cairo. Hasta media jornada de la votación reinaba la tranquilidad en los colegios electorales, donde miembros del Ejército, de la Policía y jóvenes voluntarios ayudaban a organizar las largas colas de votantes esperando su turno.

14.15 Francia. "En España se especula sobre la salida de varios aviones militares, pero desde Moncloa dicen que no es cierto. Zapatero ha hablado con Rajoy antes de viajar a París para informarle de la participación de España en la intervención militar internacional en Libia, y el líder del PP se ha mostrado a favor", informa la enviada especial de RNE a París, Lucía Yeste.

00.53 min En España se especula sobre la salida de varios aviones militares, pero desde Moncloa dicen que no es cierto. Zapatero ha hablado con Rajoy antes de viajar a París para informarle de la participación de España en la intervención militar internacional en Libia, y el líder del PP se ha mostrado a favor.

14.12 Francia. "De la Cumbre de París tiene que salir la coalición militar que actuará en Libia. Francia y Reino Unido estarán a la cabeza. Merkel no ha querido votar la resolución, pero no ha querido estropear las relaciones y ha propuesto enviar tropas a Afganistán para liberar a otros países. Es significativa la presencia de países árabes. Más pronto que tarde podrían precipitarse los bombardeos. La cumbre ha comenzado con una comida. Las conclusiones serán a las 15.30 horas", informa el corresponsal de RNE en París, Miguel Úbeda.

00.58 min De la Cumbre de París tiene que salir la coalición militar que actuará en Libia. Francia y Reino Unido estarán a la cabeza. Merkel no ha querido votar la resolución, pero no ha querido estropear las relaciones y ha propuesto enviar tropas a Afganistán para liberar a otros países. Es significativa la presencia de países árabes. Más pronto que tarde podrían precipitarse los bombardeos. La cumbre ha comenzado con una comida. Las conclusiones serán a las 15.30 horas.

14.08 Libia.- "La foto de la jornada sifguen siendo los ataques a Bengasi, donde los rebeldes han conseguido repeler los ataques de Gadafi. No obstate hay mucha gente que está huyendo de la ciudad. Han muerto al menos 26 personas. Se mantiene el apagón informativo y los periodistas seguimos siendo personas non grata para el régimen libio. Esta semana si se producía cualquier tipo de ataque, Gadafi dijo que habría represalias contra el Mediterráneo. Los ataques se mantienen, incumpliendo así el alto al fuego", informa el enviado especial a Libia de RNE, Paco Forjas.

02.29 min La foto de la jornada sifguen siendo los ataques a Bengasi, donde los rebeldes han conseguido repeler los ataques de Gadafi. No obstate hay mucha gente que está huyendo de la ciudad. Han muerto al menos 26 personas. Se mantiene el apagón informativo y los periodistas seguimos siendo personas non grata para el régimen libio. Esta semana si se producía cualquier tipo de ataque, Gadafi dijo que habría represalias contra el Mediterráneo. Los ataques se mantienen, incumpliendo así el alto al fuego.

13.49 Libia.- El ministro libio de Asuntos Exteriores, Moussa Koussa, ha anunciado que su país ha pedido a la ONU que envíe una misión de observadores para que verifique el cumplimiento del alto el fuego decretado ayer por Muamar al Gadafi. En una declaración a la prensa en Trípoli, transmitida por el canal de televisión Al Arabiya, Koussa explicó que con esta medida, el gobierno libio quiere "probar" su credibilidad y demostrar su conformidad con la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas.

13.47 Libia. Según Al Yazira, en Bengasi hay 26 muertos y más de 40 heridos en el Hospital Jala después de que haya sido bombardeado el este de la ciudad.

13.43 Siria. Las fuerzas de seguridad han lanzado gases lacrimógenos a cientos de personas que estaban en el funeral de dos manifestantes que murieron ayer. Los asistentes al funeral salía de una mezquita en Deraa cuando algunos han decidido ir al centro de la ciudad para protestar.

13.40 Baréin. Las autoridades aseguran que se ha vuelto la normalidad. En ministerios y colegios se ha vuelto al trabajo.

13.36 Libia. Un portavoz de los rebeldes asegura que han expulsado de Bengasi a las tropas leales a Muamar el Gadafi que habían entrado en la ciudad. "Hemos tomado el control de cuatro tanques dentro de Bengasi", ha explicado. También ha habido algunas celebraciones en esta ciudad. Muchos residentes han disparado al aire y las mujeres gritaban para celebrar el éxito de los rebeldes.

13.30 Los ataques militatares de la coalición internacional comenzarán tan pronto como termine la Cumbre de París, según una fuente cercana. Esta misma fuente señala que Francia, Reino Unido y Canadá llevarán a cabo conjuntamente una intervención inicial. Estados Unidos podría participar más tarde y cualquier intervención de los países árabes podrían venir después.

13.26 El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha llegado al Elíseo para concretar ante los líderes de la UE, de la Liga Árabe y de la ONU la contribución militar española a la operación internacional contra el régimen de Muamar al Gadafi.

13.21 Merkel y Ban Ki-moon acaban de llegar al Palacio del Elíseo.

13.15 Libia.- "Las tropas de Gadafi han vuelto a bombardear Bengasi. Estas noticias han hecho que parte la población haya empezado a huir hacia la frontera de Egipto", informa el enviado especial de TVE a Libia, Óscar Mijallo.

13.11 Egipto. El secretario general de la Liga Árabe, Amro Musa, que ha anunciado que se presentará como candidato presidencial para los próximos comicios, ha calificado el referéndum de hoy en Egipto como la "práctica verdadera de la democracia".

13.08 Francia. "La reunión en París de hoy se considera como un consejo de guerra. Se trata de analizar si Libia cumple con esa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de ayer. Es necesario que se aplique el alto al fuego en todo el país. La canciller alemana no aprobó esa resolución, pero Alemania podría ayudar más en Afganistán para que otros puedan aportar más en Libia", informa el corresponsal de TVE en París, David Picazo.

13.05 Los participantes en la Cumbre de París convocada por el presidente galo, Nicolas Sarkozy, han comenzado a llegar hoy al Palacio del Elíseo, donde celebrarán su reunión a partir de las 13.30 horas. Además del presidente francés, a la reunión asisten el primer ministro de Canadá, Stephen Harper; el primer ministro británico, David Cameron; la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton; la canciller federal alemana, Angela Merkel, el primer ministro de Bélgica, Yves Leterme y el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

13.03 "Muchas son las personas las que están abandonado Bengasi por los combates. Se sabe que un avión ha caído. Pero la situación es muy confusa y muy complicada", informa el enviado especial de RNE a Libia, Paco Forjas.

12.57 Libia está considerando ofrecer contratos directos a China, India y otras naciones consideradas amigas en su conflicto con los rebeldes, según el ministro de Petróleo, quien ha anunciado que la producción de crudo se ha reducido a menos de 400.000 barriles por día desde los 1,6 millones de barriles al día que se producían antes.

12.47 El líder de los rebeldes libios niega la información de la televisión estatal que asegura que el exministro del Interior que había desertado para unirse a los rebeldes ha regresado al Gobierno de Gadafi.

12.43 Los combatientes rebeldes libios han asegurado que han matado al menos a 19 miembros de las fuerzas leales al líder Muamar al Gadafi, en Bengasi, bastión del opositor Consejo Nacional Transitorio (CNT), informó la cadena Al Yazira. Según la televisión catarí, los rebeldes también han capturado a un número no determinado de seguidores de Gadafi en el ataque que sus fuerzas llevan a cabo en Bengasi, la segunda ciudad del país. Los rebeldes también han logrado detener el avance de los gadafistas en los alrededores de la ciudad y han recuperado gran cantidad de material militar, según dijeron testigos a la citada cadena.

12.38 El ministro de Petróleo, Shukri Ghanem, está dando una rueda de prensa en Trípoli. El Movimiento de Jóvenes Libios escribe en su Twitter que "Ghanem insta a los trabajadores del ramo a que regresen a los campos petrolíferos". La BBC recoge que el ministro dice que la producción de petróleo ha bajado drásticamente por la marcha de los extranjeros que trabajan en los campos petrolíferos y por los problemas de seguridad.

12.34 Libia.- Francotiradores leales a Gadafi han matado a dos personas en la ciudad rebelde de Misrata, según un residente. Es imposible verificar esta información porque las autoridades libias han impedido a los periodistas llegar a esta ciudad.

12.30 Francia.- A estas horas comienza en París una reunión entre el presidente francés, Nicolas Sarkozy; el primer ministro británico, David Cameron, y la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, previa a la reunión de la ONU que tendrá lugar a las 13.30 horas para tratar de la intervención militar en Libia.

12.28 Libia.- Las autoridades del Líbano han denunciado hoy que su embajada en Trípoli fue asaltada por fuerzas leales a Muamar al Gadafi y todo lo que había en su interior fue destruido, según informó la emisora oficial Radio Líbano. "Se trata de un atentado contra la soberanía del Líbano, de las resoluciones entre los países miembros de la Liga Árabe y de las Naciones Unidas", afirmó en una declaración oficial el presidente libanés, Michel Suleiman. Según Radio Líbano, los desconocidos han irrumpido en la sede diplomática libanesa en Trípoli y todo lo que había dentro fue quemado, saqueado y destruido.

12.20 Siria.- La Alta Representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, ha criticado el uso de la fuerza durante las manifestaciones pacíficas del viernes en Siria, en el transcurso de las cuales seis personas perdieron la vida y varios centenares resultaron heridas.

12.14 Según Al Yazira, hay manifestaciones a favor de Gadafi en Trípoli.

12.10 Libia.- Las fuerzas pro-Gadafi han lanzado obuses en la ciudad rebelde de Misrata en las primeras horas de hoy. Además, el suministro de agua permanece todavía cortado, según un residente. "Han lanzado cuatro o cinco torpedos. Aunque ahora la situación está relativamente en calma. Pero ellos (las tropas gubernamentales) permanecen en las afueras de la ciudad".

12.07 Siria.- Miles de personas han coreado eslóganes pidiendo libertad y acusando a las autoridades de traición en el funeral de dos de los manifestantes que murieron ayer a manos de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Deraa, según testigos a Reuters. ·El que mata a su pueblo es un traidor", gritaban.

12.04 Yemen.- Fuertes medidas de seguridad tras declararse el estado de emergencia ayer. Tropas y las fuerzas de seguridad han cubierto la capital. Cientos de soldados se han desplegado por las calles y han establecido puntos de control para hacer cumplir la prohibición de portar armas de fuego en público.

12.00 "Los ataques continúan en la capital de la insurgencia. La infantería de Gadafi sigue bombardeando la ciudad. Gadafi ha dirigido varias cartas a los responsables de la coalición internacional en el que les advierte de que si interfieren en los asuntos libios, se arrepentirán", informa el enviado especial de RNE a Libia, PAco Forjas.

11.45 Un campamento de la Cruz Roja en Bengasi ha sido bombardeado, según Al Yazira.

11.41 En Youtube se pueden ver algunos vídeos de los ataques de las últimas horas sobre Bengasi.

11.32 El líder libio Muamar al Gadafi, ha advertido hoy a los líderes occidentales de que se "van a arrepentir si interfieren en los asuntos internos de Libia", según informa la cadena Al Yazira. Gadafi lanza estas amenazas en un mensaje que ha enviado a los presidentes de EEUU, Barack Obama, de Francia, Nicolas Sarkozy, al primer ministro británico, David Cameron, y al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El líder libio reitera en este mensaje que lo que ocurre en su país son "asuntos internos", asegura la cadena catarí.

11.11 Un portavoz del Gobierno libio asegura que la coalición internacional no tiene derecho para intervenir en Libia y que lamenta que interfiera en los asuntos libios. También señala que si se produce una acción militar de las fuerzas occidentales será "una clara agresión".

10.58 Según el portavoz de los rebeldes del Consejo Nacional Libio, las tropas de Gadafi están bombardeando la ciudad del oeste de Zentan y han caído cinco proyectiles en las afueras.

10.48 El jefe de los rebeldes del Consejo Nacional Libio ha afirmado que la comunidad internacional debe actuar rápidamente para proteger a los civiles de las tropas pro-Gadafi que están bombardeando Bengasi. "Hay bombardeos de artillería y cohetes por toda la ciudad", indica Mustafa Abdel Jalil, quien añade que "la comunidad internacional se está retrasando en su intervención. Habrá una catástrofe humanitaria si la coalición internacional no aplica las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU".

10.44 Según una fuente del Gobierno francés, "todo está listo para actuar en Libia con rápidez, pero es una decisión de carácter político".

10.41 Libia.- Un portavoz de los rebeldes asegura a Reuters que las fuerzas leales a Muamar el Gadafi han entrado en Bengasi. Asimismo explica que ha visto al emnos una explosión cerca de la sede del movimiento rebelde en esta ciudad. Los rebeldes han establecido barricadas en las calles que llevan a la sede del Gobierno del Consejo Nacional Libio. Ante esto, el portavoz del Ejército rebelde se pregunta que dónde están las fuerzas occidentales que aseguraron que estaba listas para intervenir.

10.37 Yemen.- La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) ha pedido la suspensión inmediata de la asistencia militar que EEUU presta a Yemen hasta que cesen los ataques contra los manifestantes de la oposición. La petición se conoce un día después de que decenas de opositores perecieran cerca de la Universidad de Saná por los disparos de francotiradores que, según testigos, vestían de civil.

10.30 El presidente del Consejo Nacional de Transición (CNT) de Libia, Abdeljalil Mustafá, ha asegurado que el líder Muamar al Gadafi trata de exterminar a la población de Bengasi, el principal bastión rebelde. En declaraciones a la cadena catarí Al Yazira, Mustafá hizo un llamamiento a la comunidad internacional a que intervenga para rescatar a los civiles de Bengasi, la segunda ciudad del país sometida a bombardeos por las fuerzas leales a Gadafi.

10.11 La agencia de noticias estatal libia Jana asegura que las tropas pro-Gadafi están bajo el ataque de miembros de Al Qaeda cerca del este de Bengasi, contadiciendo así a los rebeldes que aseguran que son las fuerzas gubernamentales las que están atacando la ciudad.

10.08 Un testigo ha asegurado a la cadena catarí Al Yazira que las ocho víctimas murieron en los enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones del barrio de Dinar, por lo que los fallecidos pueden ser combatientes rebeldes.

10.01 Libia.- Testigos aseguran que son varias las columnas de humo que se pueden observar en Bengasi.

9.57 Egipto.- La votación se desarrolla sin que se haya informado de incidentes graves y con una concurrencia sostenida a las urnas, que estarán abiertas once horas.

9.53 Al Yazira informa de que las fuerzas leales a Muamar el Gadafi intentan bombardear Bengasi desde la costa y desde el sur de la ciudad.

9.36 "No se han detenido los ataques de las tropas gubernamentales a pesar del alto al fuego. Se viene especulando desde hace horas sobre el inicio de los ataques internacionales, pero la verdad es que hasta ahora no se han producido. En Tobruk se teme que se corte el acceso a la carretera de los saharianos porque eso supondría asfixiar toda la parte este del país", informa el enviado especial de RNE a Libia, Paco Forjas.

04.00 min No se han detenido en Libia los ataques de las tropas gubernamentales a pesar del alto al fuego. Se viene especulando desde hace horas sobre el inicio de los ataques internacionales, pero la verdad es que hasta ahora no se han producido. En Tobruk se teme que se corte el acceso a la carretera de los saharianos porque eso supondría asfixiar toda la parte este del país.

9.33 Libia.- Media docena de cazabombarderos daneses del tipo F-16 han viajado hoy a Sicilia (Italia) para sumarse a la fuerza internacional que participará en la operación militar contra el régimen de Muamar al Gadafi en Libia. La ministra danesa de Defensa, Gitte Lillelund Bech, ha señalado hoy de que cuatro aparatos F-16 estarán operativos en la isla este mismo domingo y que los dos restantes se mantendrán como reserva.

9.32 Italia.- Varios centenares de inmigrantes han llegado en las últimas horas a la isla italiana de Lampedusa, donde ayer se vivieron momentos de tensión después de que un grupo de ciudadanos intentara impedir el desembarco de varias barcazas con personas indocumentadas a bordo. Alrededor de 380 personas han llegado en la isla desde la pasada medianoche, en tres desembarcos sucesivos, informó hoy la Capitanía de Puerto.

9.29 Comandos especiales de las Fuerzas Aéreas y la Marina británicas se encuentran infiltrados en territorio libio para preparar la operación militar internacional sancionada por las Naciones Unidas contra el régimen de Muamar al Gadafi, según adelantó hoy el semanario alemán Focus.

9.24 Al menos ocho personas han muerto y numerosas han resultado heridas durante el bombardeo efectuado hoy por fuerzas leales al líder libio, Muamar al Gadafi, sobre Bengasi, la segunda ciudad del país y bastión de los rebeldes, según la cadena Al Yazira.

9.13 Al Yazira muestra continuamente imágenes de de columnas de humo en Bengasi y de los ataques.En la fotografía del lateral se puede ver cómo un avión ha sido derribado y cae envuelto en una bola de fuego sobre Bengasi.

9.06 Las fuerzas leales a Gadafi han entrado ya en algunos barrios de la periferia del oeste de Bengasi, la segunda ciudad del país, que ha sido sometida a un fuerte bombardeo.

8.49 El Gobierno libio niega que las tropas gubernamentales estén envueltas en ataques militares sobre la ciudad rebelde de Bengasi, según un portavoz. "No hay ataques en Bengasi. Nosotros estamos respetando el alto al fuego y queremos que los observadores internacionales vengan para que lo constanten", asegura el portavoz, Mussa Ibrahim.

8.46 Libia.- Las emisora catarí Al Yazira precisa que durante los ataques, un helicóptero de combate fue derribado y que la ofensiva se ha desarrollado por tierra y aire.

8.34 Libia.- La BBC asegura que aviones de combate sobrevuelan el bastión rebelde de Bengasi y que una calle central de esta ciudad ha sido objeto de las bombas.

8.29 Egipto.- Docenas de personas hacen cola para votar en uno de los colegios electorales del centro de El Cairo. "Vine tan pronto como pude a votar. No podía esperar", decía un farmacéutico egipcio.

8.26 Según Al Yazira, la artillería del líder libio está bombardeando el centro del bastión rebelde de Bengasi.

8.11 "Aunque el régimen libio anunció un alto al fuego ayer, es mentira. Ayer los ataques de Gadafi provocaron un número indeterminado de heridos y de muertos. Se desconoce exactamente qué puntos están atacando pero se oyen muchos ruidos. Si Gadafi no utiliza los aviones, utiliza los tanques. Aquí no se entiende por qué no se utiliza la acción militar que aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU", informa el enviado especial de RNE a Libia, Paco Forjas.

01.46 min Aunque el régimen libio anunció un alto al fuego ayer, es mentira. Ayer los ataques de Gadafi provocaron un número indeterminado de heridos y de muertos. Se desconoce exactamente qué puntos están atacando pero se oyen muchos ruidos. Si Gadafi no utiliza los aviones, utiliza los tanques. Aquí no se entiende por qué no se utiliza la acción militar que aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU.

08.05 Bengasi cercada y bombardeada. Paco Forjas, enviado de RNE en Libia: "Es evidente que Gadafi no piensa respetar el alto el fuego".

“Las tropas de Gadafi avanza hacia Bengasi, las detonaciones se escuchan desde hace horas y algunas agencias internacionales dicen que han visto sobrevolar aviones militares por la ciudad", informa Forjas.

08.02 Libia. Grandes explosiones se han escucharon en la oriental ciudad libia de Bengasi en esta mañana de sábado. Los residentes dicen que las fuerzas de Gaddafi están atacando el bastión rebelde.

08.00 Abren los colegios electorales en Egipto. Los egipcios votan un referéndum sobre las enmiendas constitucionales que abrirán paso a la democracia. Son los primeros comicios que se recuerdan, cuyo resultado no se conoce con antelación.

07.40 Libia. Según los rebeldes libios, las tropas de Gadafi les están obligando a retroceder su posición al borde oriental de Bengasi. "Fueron 60 kilómetros ayer, hoy son 20 kilómetros de distancia y que puede estar aquí dentro de media hora y 90 minutos", ha declarado Khalid Ahmed, un rebelde combatiente a Reuters.

05.36 La agencia Reuters informa de que varios testigos dicen haber oído explosiones en Bengasi.

02.41 Baréin.- Estados Unidos muestra su preocupación por las detenciones de dirigentes de la oposición realizadas en Baréin y pide al Gobierno que garantice un procedimiento legal justo y transparente.

01.46 Gadafi asegura que no hay justificación para la resolución de la ONU y la califica de colonialismo flagrante, según Al Jazzera.

01.41 El viceministro libio de Exteriores, Jaled Kaim, acusa a los rebeldes de haber violado el acuerdo de no atacar a las fuerzas de Gadafi en la región de Al Magrun, al sur de Bengasi.

01.02 La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Susan Rice, ha acusado al presidente libio, Muamar el Gadafi, de violar el cese de el fuego contemplado en la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el jueves. "Si, la viola", ha señalado Rice en declaraciones a la cadena de televisión CNN.

00.45 El embajador de Francia en Naciones Unidas dice que espera la intervención militar en Libia tras la cumbre que se celebra este sábado en París. "Este sábado tenemos una cumbre en París con todos los participantes en las operaciones, así que supongo que después de esta cumbre vamos a lanzar la intervención militar", ha anunciado Gerard Araud.

00.41 Siria.- La Casa Blanca ha condenado los ataques contra los manifestantes en Siria e insta al gobierno a permitir que la gente pueda manifestarse libremente.

00.37 Yemen.- Canadá ha instado al Gobierno de Yemen a proteger a los manifestantes. "Canadá está sumamente preocupado por las denuncias de muertes de civiles en Yemen y condena enérgicamente el uso de la violencia contra los manifestantes", ha explicado el jefe de la diplomacia canadiense, Lawrence Cannon.

>> Así hemos contado lo sucedido el viernes 18 de marzo y los días anteriores.

NOTA: La hora que encabeza las actualizaciones corresponde a la España peninsular.