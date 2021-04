¿Cuánto tiempo tenemos para huir de un tsunami?

PREGUNTA: ¿Cuánto tiempo tienen los habitantes de las zonas costeras para alcanzar sitios elevados desde el momento en el que se produce un terremoto y llega el tsunami? RAFAEL RODRÍGUEZ.

El tiempo que transcurre desde que se produce un tsunami por efecto de un terremoto hasta que se avisa a la población que está en zona de peligro depende de lo organizado que esté un país para ello.

Si el fenómeno natural no es inminente y existe un plan de prevención, se alerta a la población con tiempo suficiente para ponerse a salvo. Si el país no tiene un plan de riesgo de tsunami el aviso puede no llegar nunca.

En países preparados para afrontar eventos sísmicos las cosas van rodadas. "Con un sistema de alerta, planes de emergencia implementados y la población preparada y educada para hacer frente a un evento de estas características, tienen una alta probabilidad de sobrevivir a la tragedia", explica a RTVE.es Mauricio González, experto en tsunamis y profesor del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria.

El caso japonés En Japón, por ejemplo, el sistema de prevención es muy eficaz. Nada más detectarse el terremoto, se evalúa la posibilidad de formación de un tsunami.Si se confirma que hay posibilidades, en tres minutos se informa al gobierno y a Protección Civil. El siguiente paso es verificar si realmente se ha generado un tsunami mediante su detección con boyas marinas o mareógrafos. Esto puede tardar unos minutos dependiendo de donde ocurra el terremoto y donde esté localizado el instrumento. "El sistema japonés directamente no espera a verificar si se generó realmente el tsunami. Por seguridad en el minuto siete aparecen ya en la televisión y la radio informaciones al respecto que muestran mapas con las zonas de más riesgo en rojo, las alturas de las olas que se esperan y tiempos de llegada del tsunami en cada punto de la costa", explica este experto. En el caso del terremoto de Japón del pasado viernes -el peor de toda su historia- el epicentro estaba muy cerca de la costa, a 130 kilómetros. “Fue imposible evacuar la zona, solo tenían tres minutos para huir“ "La ola tardó tan solo 10 minutos en tocar tierra en Sendai", explica González. “Con tan poco tiempo para la llegada del tsunami fue imposible evacuar la zona. Solo tenían tres minutos para huir", señala. Por eso, según las últimas cifras 13.000 personas han muerto o desaparecido en la región.

Mayor tiempo de reacción En otras zonas de la costa de Japón la ola tardó entre 20 y 40 minutos en llegar. Estas personas tuvieron más tiempo para buscar un lugar seguro, y pudieron seguir algunas de las recomendaciones principales: Subir a lugares con una altura de 10 ó 15 metros (como un cuarto piso, por ejemplo)

Evitar zonas de río porque el tsunami puede entrar por ahí

Cerrar el gas

Cortar la electricidad

Preparar un kit de supervivencia con mantas, algo de ropa, comida enlatada, agua, pilas y linterna Más tarde otros países del Pacífico, de América, Asia y Oceanía, lanzaron la alerta a sus ciudadanos. Los habitantes tuvieron varias horas para desalojar sus casas porque la ola tardo mucho más en alcanzar esas costas. Por ejemplo a Chile tardó 20 horas. Paradójicamente, la ola llegó muy debilitada y no produjo ningún daño grave. En el tsunami de Indonesia de 2004 murieron 230.000 personas porque nadie les avisó. "Hubo países alejados varias horas de la zona de generación del terremoto, donde la población no recibió ningún tipo de alerta", comenta González.