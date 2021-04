Las autoridades ponen en libertad al disidente cubano Pedro Argüelles

El prisionero de conciencia cubano Pedro Argüelles Morán ha sido puesto en libertad ya ha regresado a su casa en la provincia oriental de Ciego de Ávila, según ha comunicado el propio disidente, que tiene el propósito de seguir luchando a favor de la democracia en la isla.



"Yo soy un luchador civilista, tengo un compromiso con Cuba, con los derechos humanos, con la libertad y un compromiso con la democracia: ése es mi objetivo en la vida", ha declarado Argüelles en una conversación telefónica poco después de llegar a su casa.

Argüelles, cuya liberación fue anunciada este mismo viernes por la Iglesia Católica, pertenece al Grupo de los 75, como se denomina a los disidentes que fueron condenados en una ola represiva en 2003.



Este periodista independiente de 64 años ha salido de la cárcel bajo la figura de licencia extrapenal, al igual que los otros siete disidentes del Grupo de los 75 que han rechazado el exilio y que han sido excarcelados en los últimos meses.



Argüelles ha explicado que continuará con su trabajo como coordinador de la Cooperativa Avileña de Periodistas Independientes y entre sus primeros planes figura visitar al opositor Guillermo Fariñas en la ciudad de Santa Clara.

Cuatro miembros del Grupo de los 75 quedan en prisión

Con su salida de la cárcel, aún quedan en prisión cuatro miembros del Grupo de los 75: Óscar Elías Biscet, José Daniel Ferrer, Librado Ricardo Linares y Félix Navarro.



El Arzobispado de La Habana también ha anunciado la liberación y viaje a España de otros siete presos, pero que no pertenecen al Grupo de los 75.



El Gobierno de Cuba se comprometió en julio del año pasado a liberar a todos los presos de ese colectivo que permanecían en prisión (52 en aquel momento) tras un inédito diálogo con la Iglesia católica que fue apoyado por el Gobierno de España.



Cuarenta de esos disidentes salieron de la cárcel tras aceptar irse a España y las excarcelaciones que más se han demorado son las de prisioneros que no aceptan ese exilio.



Durante este proceso, las autoridades cubanas ampliaron las liberaciones con traslado a España a otro tipo de presos condenados por delitos contra la seguridad del Estado, pero que no están considerados como prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional ni la oposición interna reconoce a muchos de ellos como disidentes activos.



En total, 85 presos cubanos han aceptado la condición de exiliarse en España para salir de la cárcel, según ha recordado la Iglesia Católica en un comunicado.