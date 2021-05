El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha calificado de "ejercicio de propaganda" en el Congreso de los Diputados el análisis que ha efectuado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y ha incidido una vez más en que el Ejecutivo socialista ha efectuado "el mayor recorte de prestaciones sociales de la historia de la democracia".

Rajoy, además, ha remarcado que, con el PP, la salida de la crisis será muy diferente en lo social. "La diferencia que hay entre malvivir con un subsidio y tener un trabajo", entre otras cosas.

"No sé si nos habla en serio o estamos ante uno de sus numerosos ejercicios de propaganda", ha afirmado al principio de su alocución en la Cámara Baja.

A continuación, Rajoy ha retado a Zapatero. "¿Podría enseñarme un español que comparta su alborozo? Me conformo con que haya un español que diga 'el señor Zapatero tiene razón, nunca hemos visto una política social como esta'", ha dicho el líder de la oposición.

"Los españoles no ven las cosas como usted, con la que está cayendo", ha explicado Rajoy, quien ha citado la congelación de las pensiones "a cinco millones de pensionistas", el recorte de salarios de los funcionarios, los 4.700.000 parados que hay en España o la eliminación del cheque-bebé.

Problema para pagar pensiones "No existe mejor política social que crear empleo. Y a usted, señor Zapatero, le molesta esta frase porque es la realidad. No crear empleo le obliga a hacer los mayores recortes sociales de la historia", ha reiterado Rajoy. Para el líder del PP, el problema es, a su entender, la "mala política económica" que aplica el Gobierno y que es la causa de "su mala política social". "De donde no hay no se puede sacar y hay que generar dinero para luego repartirlo bien y no despilfarrarlo", ha aseverado. En este punto, ha querido subrayar que el principal problema de las pensiones no es el futuro, en alusión al pacto suscrito por Gobierno y agentes sociales, sino el presente. "El pasado año, en 2010, el conjunto de las cotizaciones no pagaron lo que gastamos en pensiones. Nos salvaron los intereses que generó el fondo de reserva. Y eso pasa porque hay menos cotizantes y más pensionistas. Si a esto le añadimos que las nuevas pensiones son más altas que las que desaparecen por defunción, estamos ante una situación límite", ha denunciado Rajoy.

Gastos pocos productivos Además, el presidente del PP ha acusado a Zapatero de "hacer gestos y gastar dinero, pero no se preocupa del seguimiento de los proyectos o de averiguar si se resuelven o no los problemas, de la efectividad de esas inversiones". Y ha puesto el ejemplo de Educación donde, a pesar de emplear más medios, "seguimos a la cola de la UE". Rajoy ha vuelto a justificar el voto negativo de su grupo a los presupuestos generales del Estado 2011, unas cuentas "antisociales" donde "destacan los recortes" en varias partidas. Entre ellas, ha señalado el acceso a la vivienda, en el plan de acción de la discapacidad, en Sanidad, en Educación o la dotación para dependencia.

Rajoy: "Hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas" En su intervención, Rajoy ha recordado que hay "mentiras, grandes mentiras y estadísticas" y ha acusado a Zapatero de "no consentir que los hechos desmientan sus palabras".



Para explicar esta frase ha asegurado que la cobertura por desempleo no alcanza el 80%, como ha afirmado el jefe del Ejecutivo, sino que, según las "cifras oficiales es del 64%".



También ha subrayado que es cierto el aumento en 400.000 personas becadas desde 2004, pero que ese incremento no es el mayor de la historia porque, ha afirmado Rajoy, "durante el Gobierno del PP se aumentó en 470.000". "Pero hay unos hechos incontestables", ha dicho Rajoy. "Son que hay 4.700.000 parados; un 43% de los jóvenes sin trabajo; 1.300.000 familias con todos sus miembros en paro; 8.000.000 de personas en España por debajo del umbral de la pobreza relativa; 800.000 personas que acuden a los comedores de la Cruz Roja...", ha enumerado el líder de la oposición. Rajoy, ha afirmado que, con el Gobierno de Zapatero, "se ha abierto la brecha entre ricos y pobres: se ha incrementado la desigualdad social. Y eso son datos. El resto es algo hueco", ha querido enfatizar.

Salida de la crisis Sobre la afirmación realizada por Zapatero de que salir de la crisis va a ser diferente con el PSOE que con el PP, Rajoy se ha mostrado de acuerdo. A su entender, no es lo mismo "vivir con un subsidio, como ahora, a tener un trabajo"; buscar refugio en el socorro de la familia, que sostenerla; o repartir pobreza, a repartir bienestar".