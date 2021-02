Título: Los chicos están bien

Título original: The kids are all right

Dirección: Lisa Cholodenko

Producción: Julie Berghoff

País: Estados Unidos

Año: 2011

Duración: 104 minutos

Género: Comedia

Reparto: Annette Bening, Julianne Moore, Mark Ruffalo, Josh Hutcherson, Mia Wasikowska, Yaya DaCosta, Kunal Sharma, Rebecca Lawrence, Amy Grabow, Eddie Hassell

Guion: Lisa Cholodenko, Stuart Blumberg

Música: Liza Richardson, Matt Novack

Fotografía: Igor Jadue-Lillo

Montaje: Jeffrey M. Werner